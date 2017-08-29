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  • 29.08, 22:59
    Карякин пошутил про мат на сеансе шахмат с детьми. дети и подростки, спорт, телецентр Останкино, шахматы, юмор и сатира. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКарякин пошутил про мат на сеансе шахмат с детьми

    Карякин пошутил про мат на сеансе шахмат с детьми

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    Карякин пошутил про мат на сеансе шахмат с детьми

    Карякин пошутил про мат на сеансе шахмат с детьми

    Карякин пошутил про мат на сеансе шахмат с детьми

      Сегодня в телецентре «Останкино» развернулась серия шахматных баталий с участием Сергея Карякина. Ведущий российский гроссмейстер дал сеанс одновременной игры.

      Как передает корреспондент НТВ Иван Трушкин, у Карякина сегодня было восемь соперников: это дети из Москвы, живущие в приемных семьях. Все они талантливые шахматисты, и к каждому из них Сергею Карякину пришлось искать на доске индивидуальный подход.

      Сергей Карякин: «Я буду играть, как я умею, а если ребята будут талантливые, то вполне возможно, что будет ничейный результат. Это уже от них зависит, а не от меня».

      При этом Карякин признался: он не считает, что ему могут поставить мат в партии, однако не исключил, что «мат будет разве что за шахматной доской».

      В итоге все завершилось ожидаемой победной Карякина во всех восьми партиях. Однако, по словам самого гроссмейстера, такие партии необязательно заканчиваются его победой. К примеру, сегодня утром он уже участвовал в сеансе одновременной игры и там в одном из случаев дошло до ничьей.

      Подробности — в видеоматериале.

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