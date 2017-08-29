Карякин пошутил про мат на сеансе шахмат с детьми

Сегодня в телецентре «Останкино» развернулась серия шахматных баталий с участием Сергея Карякина. Ведущий российский гроссмейстер дал сеанс одновременной игры.

Как передает корреспондент НТВ Иван Трушкин, у Карякина сегодня было восемь соперников: это дети из Москвы, живущие в приемных семьях. Все они талантливые шахматисты, и к каждому из них Сергею Карякину пришлось искать на доске индивидуальный подход.



Сергей Карякин: «Я буду играть, как я умею, а если ребята будут талантливые, то вполне возможно, что будет ничейный результат. Это уже от них зависит, а не от меня».



При этом Карякин признался: он не считает, что ему могут поставить мат в партии, однако не исключил, что «мат будет разве что за шахматной доской».



В итоге все завершилось ожидаемой победной Карякина во всех восьми партиях. Однако, по словам самого гроссмейстера, такие партии необязательно заканчиваются его победой. К примеру, сегодня утром он уже участвовал в сеансе одновременной игры и там в одном из случаев дошло до ничьей.



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