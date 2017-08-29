Водителя «красногорского стрелка» будут судить присяжные

В Московской области начался громкий процесс. Там судят водителя «красногорского стрелка» Шота Элизбарашвили.
Чтобы сформировать коллегию присяжных, потребовалось несколько месяцев. В уголовном деле пять эпизодов: пособничество в убийстве четверых человек и незаконный оборот оружия.
В 2015 году бизнесмен Амиран Георгадзе расстрелял вице-мэра Красногорска, затем руководителя городских электросетей, а также бизнес-партнера и случайного свидетеля. Последнюю пулю выпустил в себя.
По версии следствия, именно водитель коммерсанта принес в администрацию сумку с оружием, снимал на камеру избиение чиновников и не попытался предотвратить трагедию. Сам подсудимый настаивает на невиновности. Говорит, что якобы беспрекословно исполнял приказы преступника, поскольку боялся стать следующей жертвой.
В 2015 году бизнесмен Амиран Георгадзе расстрелял вице-мэра Красногорска, затем руководителя городских электросетей, а также бизнес-партнера и случайного свидетеля. Последнюю пулю выпустил в себя.
По версии следствия, именно водитель коммерсанта принес в администрацию сумку с оружием, снимал на камеру избиение чиновников и не попытался предотвратить трагедию. Сам подсудимый настаивает на невиновности. Говорит, что якобы беспрекословно исполнял приказы преступника, поскольку боялся стать следующей жертвой.
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