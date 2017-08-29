Бросил все дела: раскидавший документы участковый стал звездой Интернета

Тысячи пользователей обсуждают попавший в Интернет видеоролик, на котором человек в полицейских погонах бросает все свои дела в буквальном смысле: лейтенант собирает в стопку заявления граждан и кидает на пол.

454 Интернет

полиция

скандалы

Первое правило хорошего видео для блога — создать интригу. Поэтому участковый из подмосковного Королёва в самом начале любительского ролика, который уже стал поводом для внутренней проверки, обещает научить коллег, как после дежурства привести в порядок рапорты, протоколы, заявления и прочие документы.



Эпичный финал обучающего видео заставил руководство подмосковного главка испытать всю гамму эмоций: от удивления до возмущения. До последнего стражи порядка сомневались, не постановка ли это. Но улик оказалось слишком много. Типичная красная табличка на двери, карта Московской области на стене, полицейская форма установленного образца. Кроме того, горе-блогер представился в конце ролика.



Вскоре выяснилось, что лейтинант Олег Лябин действительно служит в участковом пункте полиции Королёва. Между тем в ведомстве уверяют, что такую выходку офицеру не простят.



Подробности — в видеоматериале.