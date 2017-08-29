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  • 29.08, 12:23

    Неизвестные расстреляли людей в православном центре в Петербурге

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    Неизвестные расстреляли людей в православном центре в Петербурге

    Неизвестные расстреляли людей в православном центре в Петербурге

    Полицейские в Петербурге разыскивают неизвестных, напавших на Православный паломнический центр имени Афанасия Афонского в центре города.

    По информации управления МВД по Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел на Невском проспекте.

    Из сообщения МВД: «Трое неизвестных проникли в помещение организации на Невском проспекте, где из хулиганских побуждений из травматических пистолетов произвели выстрелы в двух 25-летних мужчин и с места происшествия скрылись. Пострадавшие госпитализированы в удовлетворительном состоянии».

    Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, нападению подверглись представители «Православного паломнического центра имени Афанасия Афонского», который занимается продажей автобусных туров. Сообщается, что потерпевшие — генеральный директор и консультант центра.

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