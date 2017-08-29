Студентка в Иркутске заказала убийство матери и отчима ради квартиры

Студентка четвертого курса из Иркутска заказала убийство матери и отчима, чтобы избавиться от их давления и стать хозяйкой квартиры.
Как сообщила пресс-служба СУ СК по Иркутской области, о готовящемся преступлении правоохранителям стало известно от предполагаемого исполнителя убийства.
Из сообщения СУ СК по Иркутской области: «В ходе реализации комплекса оперативно-разыскных и следственных мероприятий было установлено, что 23-летняя иркутянка планирует за денежное вознаграждение в сумме 200 тысяч рублей совершить убийство своей 50-летней матери и 55-летнего отчима».
Молодому человеку, которого девушка выбрала для исполнения своего замысла, она заплатила задаток 10 тысяч рублей и передала ключи от квартиры. Сотрудниками уголовного розыска по согласованию с матерью и отчимом студентки было инсценировано их убийство и произведена фотофиксация.
На допросе студентка пояснила, что преступление совершила из корыстных побуждений с целью завладеть квартирой и избавиться от давления родителей.
Девушке предъявлено обвинение по статье «Организация приготовления убийства двух лиц по найму». Вину она полностью признала.
Из сообщения СУ СК по Иркутской области: «В ходе реализации комплекса оперативно-разыскных и следственных мероприятий было установлено, что 23-летняя иркутянка планирует за денежное вознаграждение в сумме 200 тысяч рублей совершить убийство своей 50-летней матери и 55-летнего отчима».
Молодому человеку, которого девушка выбрала для исполнения своего замысла, она заплатила задаток 10 тысяч рублей и передала ключи от квартиры. Сотрудниками уголовного розыска по согласованию с матерью и отчимом студентки было инсценировано их убийство и произведена фотофиксация.
На допросе студентка пояснила, что преступление совершила из корыстных побуждений с целью завладеть квартирой и избавиться от давления родителей.
Девушке предъявлено обвинение по статье «Организация приготовления убийства двух лиц по найму». Вину она полностью признала.
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