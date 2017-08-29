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  • 29.08, 12:23

    Студентка в Иркутске заказала убийство матери и отчима ради квартиры

    1 комментарий
    • http://irk.sledcom.ru/news/item/1159384/
    Студентка в Иркутске заказала убийство матери и отчима ради квартиры

    Студентка в Иркутске заказала убийство матери и отчима ради квартиры

    Студентка в Иркутске заказала убийство матери и отчима ради квартиры
  • http://irk.sledcom.ru/news/item/1159384/

    • Студентка четвертого курса из Иркутска заказала убийство матери и отчима, чтобы избавиться от их давления и стать хозяйкой квартиры.

    Как сообщила пресс-служба СУ СК по Иркутской области, о готовящемся преступлении правоохранителям стало известно от предполагаемого исполнителя убийства.

    Из сообщения СУ СК по Иркутской области: «В ходе реализации комплекса оперативно-разыскных и следственных мероприятий было установлено, что 23-летняя иркутянка планирует за денежное вознаграждение в сумме 200 тысяч рублей совершить убийство своей 50-летней матери и 55-летнего отчима».

    Молодому человеку, которого девушка выбрала для исполнения своего замысла, она заплатила задаток 10 тысяч рублей и передала ключи от квартиры. Сотрудниками уголовного розыска по согласованию с матерью и отчимом студентки было инсценировано их убийство и произведена фотофиксация.

    На допросе студентка пояснила, что преступление совершила из корыстных побуждений с целью завладеть квартирой и избавиться от давления родителей.

    Девушке предъявлено обвинение по статье «Организация приготовления убийства двух лиц по найму». Вину она полностью признала.

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