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  • 29.08, 07:51
    Мигранты в Германии перевели в родные страны рекордные деньги. Германия, беженцы, мигранты, рекорды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМигранты в Германии перевели в родные страны рекордные деньги

    Мигранты в Германии перевели в родные страны рекордные деньги

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    Мигранты в Германии перевели в родные страны рекордные деньги

    Мигранты в Германии перевели в родные страны рекордные деньги

    Мигранты в Германии перевели в родные страны рекордные деньги

      В Германии мигранты поставили рекорд по переводам денег в родные страны.

      В 2016 году общая сумма составила 4 миллиарда 200 миллионов евро. Большая часть заработанных средств ушла в Турцию, и это привычная история для Германии.

      Свою роль сыграл и миграционный кризис. Сумма переводов в Сирию за год выросла в четыре раза: с 18 до 67 миллионов евро. Статистика официальная — это данные центрального Банка Германии.

      Реальная цифра может быть значительно больше, так как далеко не все мигранты в стране работают легально.

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