Финляндия запретила российскому паруснику заходить в свой порт

Генеральный штаб сил обороны Финляндии не разрешил российскому паруснику «Крузенштерн» зайти в порт Мариехамн.
Капитан «Крузенштерна» получил соответствующее уведомление от консульства РФ в Финляндии, сообщила ТАСС пресс-секретарь эксплуатирующей судно Балтийской госакадемии рыбопромыслового флота Ирина Образцова. При этом, по ее словам, официального уведомления от властей пока не было.
Этим летом «Крузенштерн» дважды заходил в финские порты Котка и Турку, и никаких проблем с визитами не возникало, подчеркнула Образцова.
Порт Мариехамн расположен на Аландских островах, имеющих статус демилитаризованной территории. Барк «Крузенштерн» 22 августа начал третий, заключительный рейс навигации 2017 года из порта Калининграда. На его борту 120 курсантов (десять из них — девушки) семи морских учебных заведений из Калининграда, Керчи, Ейска и Астрахани. Во время плавания, которое продлится до 24 сентября, планировались заходы в порты Германии, Франции, Польши и Финляндии, в том числе Мариехамн.
Этим летом «Крузенштерн» дважды заходил в финские порты Котка и Турку, и никаких проблем с визитами не возникало, подчеркнула Образцова.
Порт Мариехамн расположен на Аландских островах, имеющих статус демилитаризованной территории. Барк «Крузенштерн» 22 августа начал третий, заключительный рейс навигации 2017 года из порта Калининграда. На его борту 120 курсантов (десять из них — девушки) семи морских учебных заведений из Калининграда, Керчи, Ейска и Астрахани. Во время плавания, которое продлится до 24 сентября, планировались заходы в порты Германии, Франции, Польши и Финляндии, в том числе Мариехамн.
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