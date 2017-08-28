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  • 28.08, 21:17

    У Порошенко на Украине нашли 76 компаний

    2 комментария
    • Фото РИА Новости, Алексей Витвицкий
    У Порошенко на Украине нашли 76 компаний

    У Порошенко на Украине нашли 76 компаний

    У Порошенко на Украине нашли 76 компаний
  • Фото РИА Новости, Алексей Витвицкий

    • Президент Украины Пётр Порошенко оказался в числе крупнейших владельцев бизнеса в стране. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot.

    Согласно представленным данным, Порошенко является владельцем 76 компаний. По этому показателю он уступает только Ринату Ахметову (303 компании). На третьем месте оказался Дмитрий Фирташ (72), на четвертом — Игорь Коломойский (45).

    В ходе предвыборной кампании Порошенко обещал продать свои активы, однако так и не сделал этого. Украинские СМИ отмечают, что в бизнес-империю президента входят десятки предприятий в различных отраслях экономики.

    Помимо кондитерского сектора (фирма Roshen, передана в доверительное управление Rothschild Trust), интересы Порошенко есть в финансовой и медийной сферах, а также в агробизнесе и автопроме.

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