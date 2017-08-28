Житель Коми зарубил топором пьющую компанию

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Республики Коми, который подозревается в убийстве топором двоих человек и ранении еще одного.
Как сообщает СУ СК по Республике Коми, инцидент произошел в ночь на 26 августа в квартире дома на Центральной улице в селе Усть-Ухта.
По данным следствия, компания мужчин распивала алкогольные напитки. В квартире также находился мужчина 1965 года рождения, который спиртное не употреблял. Он неделю назад приехал к родственникам после отбывания наказания в колонии-поселении.
Из сообщения СУ СК по Республике Коми: «На почве возникших личных неприязненных отношений подозреваемый нанес удары топором по голове трем мужчинам — местным жителям 1971, 1948, 1983 годов рождения. Потерпевшие были доставлены в больницу, двое из них от полученных телесных повреждений скончались, третий в настоящее время находится в реанимации в тяжелом состоянии».
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц».
Отмечается, что подозреваемый написал явку с повинной, однако вскоре стал давать противоречивые показания об обстоятельствах инцидента. В настоящее время он заключен под стражу.
По данным следствия, компания мужчин распивала алкогольные напитки. В квартире также находился мужчина 1965 года рождения, который спиртное не употреблял. Он неделю назад приехал к родственникам после отбывания наказания в колонии-поселении.
Из сообщения СУ СК по Республике Коми: «На почве возникших личных неприязненных отношений подозреваемый нанес удары топором по голове трем мужчинам — местным жителям 1971, 1948, 1983 годов рождения. Потерпевшие были доставлены в больницу, двое из них от полученных телесных повреждений скончались, третий в настоящее время находится в реанимации в тяжелом состоянии».
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц».
Отмечается, что подозреваемый написал явку с повинной, однако вскоре стал давать противоречивые показания об обстоятельствах инцидента. В настоящее время он заключен под стражу.
Комментарии