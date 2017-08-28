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  • 28.08, 15:13

    Житель Коми зарубил топором пьющую компанию

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    Житель Коми зарубил топором пьющую компанию

    Житель Коми зарубил топором пьющую компанию

    Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Республики Коми, который подозревается в убийстве топором двоих человек и ранении еще одного.

    Как сообщает СУ СК по Республике Коми, инцидент произошел в ночь на 26 августа в квартире дома на Центральной улице в селе Усть-Ухта.

    По данным следствия, компания мужчин распивала алкогольные напитки. В квартире также находился мужчина 1965 года рождения, который спиртное не употреблял. Он неделю назад приехал к родственникам после отбывания наказания в колонии-поселении.

    Из сообщения СУ СК по Республике Коми: «На почве возникших личных неприязненных отношений подозреваемый нанес удары топором по голове трем мужчинам — местным жителям 1971, 1948, 1983 годов рождения. Потерпевшие были доставлены в больницу, двое из них от полученных телесных повреждений скончались, третий в настоящее время находится в реанимации в тяжелом состоянии».

    Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц».

    Отмечается, что подозреваемый написал явку с повинной, однако вскоре стал давать противоречивые показания об обстоятельствах инцидента. В настоящее время он заключен под стражу.

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