«Дети вместо цветов»: школьники отказываются от букетов на 1 Сентября ради больных сверстников

Именно учителя за несколько дней до праздничной линейки просят забыть об одной из главных традиций Дня знаний., преподаватель: «Мы, учителя, работаем в школе уже много лет и знаем, что происходит с этими цветами после 1 Сентября. Один-два букета учитель уносит домой. Остальные, к сожалению, остаются вянуть в учительской».Ася Штейн — педагог одного из столичных лицеев. Она и придумала этот флешмоб — деньги на покупку букетов перенаправить неизлечимо больным. Арифметика простая: один букет от класса даже и за 1000 рублей вместо десятка, пусть и по 500, в масштабах России сэкономит немыслимую сумму — 2 миллиарда 300 миллионов рублей.Московский детский хоспис «Дом с маяком» ежемесячно тратит по 35 миллионов рублей. Например, трахиостома — трубка, через которую больной ребенок может дышать целый месяц, — стоит, как средний букет. Бесплатно ее выпишут лишь лежащему в больнице ребенку, на дом не выдают.На родительском собрании инициативу учителей решено поддержать. Пожертвовать деньги — не только помощь для чужих детей, но и урок милосердия для своих. Деньги от акции перечислены детскому хоспису «Дом с маяком» и на финансирование детской региональной программы фонда «Вера».Дети — цветы жизни, и они точно не должны увядать. Оставив букет для учителя в магазине, вы можете продлить цветение чьей-то жизни.