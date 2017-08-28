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  • 28.08, 15:13
    «Дети вместо цветов»: школьники отказываются от букетов на 1 Сентября ради больных сверстников. SOS, благотворительность, дети и подростки, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Дети вместо цветов»: школьники отказываются от букетов на 1 Сентября ради больных сверстников

    «Дети вместо цветов»: школьники отказываются от букетов на 1 Сентября ради больных сверстников

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    «Дети вместо цветов»: школьники отказываются от букетов на 1 Сентября ради больных сверстников

    «Дети вместо цветов»: школьники отказываются от букетов на 1 Сентября ради больных сверстников

    «Дети вместо цветов»: школьники отказываются от букетов на 1 Сентября ради больных сверстников

      Российским школьникам и их родителям, которые сегодня готовятся к 1 Сентября, предлагают нарушить традиции и еще до начала учебного года научиться добрым делам. В стране набирает популярность акция «Дети вместо цветов»: от всего класса учителю дарят только один букет, а сэкономленные деньги перечисляют в детские хосписы.

      Именно учителя за несколько дней до праздничной линейки просят забыть об одной из главных традиций Дня знаний.

      Анна Калинина, преподаватель: «Мы, учителя, работаем в школе уже много лет и знаем, что происходит с этими цветами после 1 Сентября. Один-два букета учитель уносит домой. Остальные, к сожалению, остаются вянуть в учительской».

      Ася Штейн — педагог одного из столичных лицеев. Она и придумала этот флешмоб — деньги на покупку букетов перенаправить неизлечимо больным. Арифметика простая: один букет от класса даже и за 1000 рублей вместо десятка, пусть и по 500, в масштабах России сэкономит немыслимую сумму — 2 миллиарда 300 миллионов рублей.

      Московский детский хоспис «Дом с маяком» ежемесячно тратит по 35 миллионов рублей. Например, трахиостома — трубка, через которую больной ребенок может дышать целый месяц, — стоит, как средний букет. Бесплатно ее выпишут лишь лежащему в больнице ребенку, на дом не выдают.

      На родительском собрании инициативу учителей решено поддержать. Пожертвовать деньги — не только помощь для чужих детей, но и урок милосердия для своих. Деньги от акции перечислены детскому хоспису «Дом с маяком» и на финансирование детской региональной программы фонда «Вера».

      Дети — цветы жизни, и они точно не должны увядать. Оставив букет для учителя в магазине, вы можете продлить цветение чьей-то жизни.

      ЧТОБЫ ПОМОЧЬ, ОТПРАВЬТЕ СМС НА НОМЕР 9333 С СУММОЙ ПОЖЕРТВОВАНИЯ И СЛОВОМ «ЦВЕТЫ»
      НАПРИМЕР: 500 ЦВЕТЫ
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