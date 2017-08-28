Массовые митинги в американском Беркли закончились столкновениями

В городе Беркли, который считается одним из самых либеральных в США, состоялись демонстрации левых и правых активистов.

В какой-то момент группа анархистов в масках и черной одежде набросилась на оппонентов. В ход пошли самодельные щиты, бутылки и перцовые баллончики. Чтобы взять ситуацию под контроль, стражам порядка пришлось применить заряды со слезоточивым газом и, по некоторым данным, даже резиновые пули.



В результате столкновений пострадали шесть человек. 14 особо агрессивных демонстрантов задержаны, некоторым из них предъявлены обвинения в вооруженном нападении.