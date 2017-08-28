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  • 28.08, 15:13
    Массовые митинги в американском Беркли закончились столкновениями. беспорядки, митинги и протесты, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМассовые митинги в американском Беркли закончились столкновениями

    Массовые митинги в американском Беркли закончились столкновениями

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    Массовые митинги в американском Беркли закончились столкновениями

    Массовые митинги в американском Беркли закончились столкновениями

    Массовые митинги в американском Беркли закончились столкновениями

      В городе Беркли, который считается одним из самых либеральных в США, состоялись демонстрации левых и правых активистов.

      В какой-то момент группа анархистов в масках и черной одежде набросилась на оппонентов. В ход пошли самодельные щиты, бутылки и перцовые баллончики. Чтобы взять ситуацию под контроль, стражам порядка пришлось применить заряды со слезоточивым газом и, по некоторым данным, даже резиновые пули.

      В результате столкновений пострадали шесть человек. 14 особо агрессивных демонстрантов задержаны, некоторым из них предъявлены обвинения в вооруженном нападении.

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