Пожилой мужчина зарезал жену в московской квартире

Пенсионера задержали по подозрению в убийстве своей 65-летней супруги на северо-западе Москвы.

Как сообщили в СУ СК России по Москве, 78-летний житель столицы вечером 27 августа в квартире одного из жилых домов на улице Свободы в ссоре «нанес своей 65-летней супруге не менее одного удара ножом в область туловища».



От полученных травм женщина скончалась на месте. Мужчину задержали, он признал свою вину.