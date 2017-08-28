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  • 28.08, 13:41

    Пожилой мужчина зарезал жену в московской квартире

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    Пожилой мужчина зарезал жену в московской квартире

    Пожилой мужчина зарезал жену в московской квартире

    Пенсионера задержали по подозрению в убийстве своей 65-летней супруги на северо-западе Москвы.

    Как сообщили в СУ СК России по Москве, 78-летний житель столицы вечером 27 августа в квартире одного из жилых домов на улице Свободы в ссоре «нанес своей 65-летней супруге не менее одного удара ножом в область туловища».

    От полученных травм женщина скончалась на месте. Мужчину задержали, он признал свою вину.

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