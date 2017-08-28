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  • 28.08, 12:11
    НТВ запускает новый сезон популярного сериала «Морские дьяволы». НТВ, премьера, сериалы, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНТВ запускает новый сезон популярного сериала «Морские дьяволы»

    НТВ запускает новый сезон популярного сериала «Морские дьяволы»

    1 комментарий
    НТВ запускает новый сезон популярного сериала «Морские дьяволы»

    НТВ запускает новый сезон популярного сериала «Морские дьяволы»

    НТВ запускает новый сезон популярного сериала «Морские дьяволы»

      4 сентября на телеканале НТВ состоится премьера нового сезона популярной многосерийной франшизы «Морские дьяволы».

      Сезон, получивший название «Морские дьяволы. Северные рубежи», представляет собой героическую сагу о российских элитных подразделениях боевых пловцов.

      Зрители смогут увидеть продолжение остросюжетного жанрового боевика, наполненного динамичными трюковыми сценами, погонями и перестрелками, рукопашными боями и тренировками бойцов. Сюжет новых серий строится вокруг спецподразделения, выполняющего непростые задачи в суровых условиях российского севера. Сама группа набирается из новых молодых героев. Они работают на предельных глубинах и высотах, на разных ландшафтах, кораблях и пещерах. И помогают там, где требуется вмешательство элитного подразделения для защиты интересов России и ее жителей.

      Также зрители НТВ продолжат наблюдать за работой уже полюбившихся героев Бати, Багиры и Бизона, которые выполняют командно-тактические функции, периодически оказываясь в самом эпицентре событий.

      Олег Чернов, актер, исполнитель одной из главных ролей: «В новых сериях зрителей ожидают увлекательные и остросюжетные истории, а также смена локаций. Но наша команда продолжит бороться со злом в прежнем режиме!»

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