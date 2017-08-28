Владимир Кобяков стал новым ведущим программы «Сегодня»

В эфире информационной программы «Сегодня» на телеканале НТВ ведущего Игоря Полетаева сменит Владимир Кобяков.
Владимир Кобяков будет вести вечерние выпуски программы «Сегодня» в паре с Еленой Спиридоновой. Первый эфир с Владимиром Кобяковым, который сменил Игоря Полетаева, смотрите сегодня в 19:00.
Владимир Кобяков родился в 1979 году в Таганроге. В 1997-м удачно подработал во Дворце спорта, куда приехала съемочная группа таганрогского телевидения без корреспондента, потерявшегося где-то в пути. Просьба «подержать микрофон» стала путевкой в профессию. С 1998 года — корреспондент спортивных программ, с 1999-го — корреспондент службы информации телекомпании ТТК (г. Таганрог).
С 2003 года — на НТВ. В 2014-м награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени за объективное освещение событий в Крыму.
Игорь Полетаев, напомним, перешел на телеканал РБК. Он занял должность управляющего директора.
Владимир Кобяков родился в 1979 году в Таганроге. В 1997-м удачно подработал во Дворце спорта, куда приехала съемочная группа таганрогского телевидения без корреспондента, потерявшегося где-то в пути. Просьба «подержать микрофон» стала путевкой в профессию. С 1998 года — корреспондент спортивных программ, с 1999-го — корреспондент службы информации телекомпании ТТК (г. Таганрог).
С 2003 года — на НТВ. В 2014-м награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени за объективное освещение событий в Крыму.
Игорь Полетаев, напомним, перешел на телеканал РБК. Он занял должность управляющего директора.
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