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  • 28.08, 10:39

    Водитель катка насмерть сбил пенсионерку в Иркутской области

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    Водитель катка насмерть сбил пенсионерку в Иркутской области

    Водитель катка насмерть сбил пенсионерку в Иркутской области

    В городе Усть-Илимске Иркутской области полиция выясняет детали дорожного происшествия, в котором погибла 70-летняя женщина.

    Инцидент произошел еще в минувшую субботу, однако известно о нем стало только сейчас. Пожилая женщина-пешеход попала под каток. Пенсионерка получила несовместимые с жизнью травмы и умерла на месте.

    ГУ МВД по Иркутской области: «Пенсионерка с внучкой шли по тротуару, когда на них наехал каток, задействованный в дорожных работах во дворе одного из домов. Ребенок не пострадал, женщина от полученных травм скончалась на месте».

    57-летний водитель катка заявил, что не заметил пешеходов. В МВД сообщили, что мужчину проверят на наличие алкоголя в крови. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает «Интерфакс».

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