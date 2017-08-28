Водитель катка насмерть сбил пенсионерку в Иркутской области

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Усть-Илимске Иркутской области полиция выясняет детали дорожного происшествия, в котором погибла 70-летняя женщина.
Инцидент произошел еще в минувшую субботу, однако известно о нем стало только сейчас. Пожилая женщина-пешеход попала под каток. Пенсионерка получила несовместимые с жизнью травмы и умерла на месте.
ГУ МВД по Иркутской области: «Пенсионерка с внучкой шли по тротуару, когда на них наехал каток, задействованный в дорожных работах во дворе одного из домов. Ребенок не пострадал, женщина от полученных травм скончалась на месте».
57-летний водитель катка заявил, что не заметил пешеходов. В МВД сообщили, что мужчину проверят на наличие алкоголя в крови. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает «Интерфакс».
ГУ МВД по Иркутской области: «Пенсионерка с внучкой шли по тротуару, когда на них наехал каток, задействованный в дорожных работах во дворе одного из домов. Ребенок не пострадал, женщина от полученных травм скончалась на месте».
57-летний водитель катка заявил, что не заметил пешеходов. В МВД сообщили, что мужчину проверят на наличие алкоголя в крови. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает «Интерфакс».
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