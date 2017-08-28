«Народ, с которым чувствуешь родство»: Люк Бессон в интервью НТВ рассказал о любви к русским

Знаменитый режиссер Люк Бессон дал эксклюзивное интервью НТВ. Он рассказал о новом фильме «Валериан и город тысячи планет», проекте в России, а также поделился мыслями о политике и об отношениях русских и французов.
Сергей Сыркин, корреспондент НТВ: «Что заставляет вас нервничать перед премьерой? Критики?»
Люк Бессон, режиссер: «Нет, аудитория. Ты ждешь и смотришь: им нравится или нет. Вот и все. Это не совсем нервозность, это скорее твое нетерпение».
Сергей Сыркин: «Первыми фильм „Валериан и город тысячи планет“ увидели создатели комикса, для вас было важно их мнение?»
Люк Бессон: «Они создали Валериана 50 лет назад, он принадлежит им. И я хотел с уважением отнестись к этому. Да, конечно, я всегда слушаю, и у них столько информации о Валериане и Лорелин, они источник информации для меня. Но вот автор однажды сказал мне такую фразу: ты знаешь, очень здорово, что ты уважаешь нас, но я бы предпочел, чтобы ты удивил меня, чем относился с уважением. Я был поражен этими словами, потому что он в свои 80 лет показал, как он молод в своем мышлении, и предпочел, чтобы его удивляли, а не почитали».
Сергей Сыркин: «Главные критики — самые близкие. Видели ли фильм ваши родственники, дети? И как они реагировали на него? Новое поколение зрителей».
Люк Бессон: «Да, конечно. Они любят меня, поэтому им нравится мое творчество».
Сергей Сыркин: «Вспоминаются ваши предыдущие фильмы об экологии, такие как „Дом“. Эта тема об экологии с детства так важна?»
Люк Бессон: «Да, конечно. Но это важно для всех. У нас одна планета, нет второй. Лишь одна, нет плана Б. И я удивлен, что после стольких веков цивилизации мы этого не понимаем. Не понимаем, что должны защищать то, что у нас есть».
Сергей Сыркин: «Вы часто берете непрофессиональных актеров, но у вас в кадре они начинают играть, становятся звездами первой величины. Есть ли такие шансы у Кары Делевинь, и как это удается?»
Люк Бессон: «Я люблю смешивать актеров, люблю мешать, потому что иногда профессиональные актеры начинают обрастать „привычками“. И когда ты приводишь новичка и ставишь их вместе, опытный актер дестабилизируется. Потому что они не могут играть как обычно. И мне нравится эта энергия, этот микс. Вот вы видели Сашу, русскую. Она работала девять месяцев, она брала уроки, я раскачивал ее девять месяцев. И если бы она не была готова по истечении этого срока, я бы не взял ее».
Сергей Сыркин: «Как работалось с Рианной, если не секрет? Насколько она оказалась хорошей актрисой?»
Люк Бессон: «Рианна — это человек, способный выйти на сцену при 20-тысячной аудитории, взять микрофон и петь. Она не боится камеры, не боится толпы, то есть у нее априори есть навыки. И, возможно, именно потому, что это моя работа уже 35 лет, я думаю, у меня есть нюх, я чувствую, есть ли у человека способности играть. И с самого начала, все два года я знаю: она умеет играть. И работа оказалась очень легкой, никакого антуража, только я и она. Говорить о герое, репетировать сцены, находить решения — это была нормальная работа режиссера и актрисы».
Сергей Сыркин: «Фильм производства Франции. Это принципиально отказ от сотрудничества с Голливудом?»
Люк Бессон: «Ну, это же фильм от нас. Я не понимаю вопрос: почему я должен сотрудничать с американцами? Американцы делают американские фильмы, и я совершенно точно не делаю американский фильм, это почти противоположное. „Валериан“ из другой материи, это что-то совсем другое. И мне кажется, это очень важно, что французы, европейцы делают французские фильмы, русские делают русские фильмы, а китайцы — китайские. Потому что это и отражает то, кто мы есть. И смысл истории уж точно не американский. Большинство больших фантастических фильмов как раз о превосходстве США, они пропагандистские. Мой фильм о любви и о людях, которые живут друг с другом и при этом все равны».
Сергей Сыркин: «Вам лично важно быть независимым от того, что навязывает Голливуд?»
Люк Бессон: «Да, конечно. Оставаться независимым, и не только в кино, везде. Я ведь за равенство, я за то, чтобы люди делились, а не навязывали. Я не признаю никакое превосходство, нигде».
Сергей Сыркин: «Следующий продюсерский проект — „Курск“. Почему Вы взялись за него?»
Люк Бессон: «Сама история шокирует. Это история про людей, и теперь, когда прошло время, считаю, что хорошо бы оглянуться и посмотреть, как все произошло. Мы же учимся из прошлого всегда. Я не из тех людей, которые прячут прошлое. Я считаю, если в нас хватает храбрости посмотреть на наше прошлое и увидеть, что мы сделали так, а что не так, тогда мы можем научиться. Ведь история очень печальная, и, если мы не хотим, чтобы она повторилась, лучше о ней рассказать, а не игнорировать. Но это совершенно не осуждающий проект по отношению к русским. Такие истории случаются и во Франции, и везде».
Сергей Сыркин: «Фильм основан на книге? Были ли консультанты, ведь его могут принять тут болезненно».
Люк Бессон: «Нет, фильм не основан на книге. Автор сам ездил в Россию и разговаривал с людьми, со вдовами моряков. И он беседовал с генералами, которые там жили в тот момент. Я считаю, он исследовал все очень тщательно. Он приезжал сюда, разговаривал с реальными людьми из этой истории, чтобы исключить ошибки, фальсификацию. Этот фильм создается, чтобы показать роль человека в этом всем. Но ни в коем случае не судит никого. Он более человеческий, нежели политический».
Сергей Сыркин: «Фанни Ардан сняла фильм о Сталине, Депардье тут поселился. Что французов так интересует в России?»
Люк Бессон: «Просто есть народ, с которым ты чувствуешь родство. Это сложно объяснить. Я не знаю, почему конкретно нам хорошо с русскими. Это их дух, сила, они очень прямолинейны. Это, возможно, то, чем мы восхищаемся. Я сейчас не говорю о политике, я говорю о людях. В культурном плане между нами много мостов. В литературе, живописи, танцах, опера в Париже, Большой. Так что очень много общего у двух огромных стран, нас всегда влекло друг к другу. Я даже женился на русской. Еще в русских есть что-то настоящее. Когда ты встречаешь их, это всегда что-то мощное, сильное, и я просто поражен их способностью пить, потому что я совсем не пью».
Сергей Сыркин: «Вы опубликовали большой пост о Марин Ле Пен — „Время быть гражданином“. Что это для вас значит?»
Люк Бессон: «Это было важно, потому что кто-то врал. Я ведь режиссер, и я могу точно сказать вам, когда актер хорош, а когда он плох. Она плохая актриса. То, что она предлагала, было подделкой. И я просто видел это. И я считаю, что было бы преступлением с моей стороны ничего не говорить по этому поводу. Вот вы смотрите на кого-то и видите, что он крадет бумажник. Вы что, ничего не скажете? Нет, вы скажете. Вот что я и сделал, потому что я видел грабеж. И что интересно, я сделал эту вещь как раз за пару дней перед последними дебатами между Макроном и ей, и она сама себя сдала, потому что она всему миру показала, что она фальшивка.
Я понимаю, какое искушение дает национализм, но ты же не можешь игнорировать остальных, это невозможно. И мы всегда сильнее, когда мы вместе, чем когда мы одни. Так что это дело компромисса — просто пытаться улучшить отношения. А идти в одном направлении, противопоставляя всех друг другу, это совсем неправильное движение. Мы должны понимать других, мы должны понимать проблемы. Иммиграция — огромная проблема, так почему она существует? Вот где ключ. Не то, как остановить этих людей, а то, почему они бросают свою страну. И когда ты знаешь причину, давайте работать над тем, почему они покидают ее, ведь им лучше будет дома. Это не их выбор в большинстве случаев».
Люк Бессон, режиссер: «Нет, аудитория. Ты ждешь и смотришь: им нравится или нет. Вот и все. Это не совсем нервозность, это скорее твое нетерпение».
Сергей Сыркин: «Первыми фильм „Валериан и город тысячи планет“ увидели создатели комикса, для вас было важно их мнение?»
Люк Бессон: «Они создали Валериана 50 лет назад, он принадлежит им. И я хотел с уважением отнестись к этому. Да, конечно, я всегда слушаю, и у них столько информации о Валериане и Лорелин, они источник информации для меня. Но вот автор однажды сказал мне такую фразу: ты знаешь, очень здорово, что ты уважаешь нас, но я бы предпочел, чтобы ты удивил меня, чем относился с уважением. Я был поражен этими словами, потому что он в свои 80 лет показал, как он молод в своем мышлении, и предпочел, чтобы его удивляли, а не почитали».
Сергей Сыркин: «Главные критики — самые близкие. Видели ли фильм ваши родственники, дети? И как они реагировали на него? Новое поколение зрителей».
Люк Бессон: «Да, конечно. Они любят меня, поэтому им нравится мое творчество».
Сергей Сыркин: «Вспоминаются ваши предыдущие фильмы об экологии, такие как „Дом“. Эта тема об экологии с детства так важна?»
Люк Бессон: «Да, конечно. Но это важно для всех. У нас одна планета, нет второй. Лишь одна, нет плана Б. И я удивлен, что после стольких веков цивилизации мы этого не понимаем. Не понимаем, что должны защищать то, что у нас есть».
Сергей Сыркин: «Вы часто берете непрофессиональных актеров, но у вас в кадре они начинают играть, становятся звездами первой величины. Есть ли такие шансы у Кары Делевинь, и как это удается?»
Люк Бессон: «Я люблю смешивать актеров, люблю мешать, потому что иногда профессиональные актеры начинают обрастать „привычками“. И когда ты приводишь новичка и ставишь их вместе, опытный актер дестабилизируется. Потому что они не могут играть как обычно. И мне нравится эта энергия, этот микс. Вот вы видели Сашу, русскую. Она работала девять месяцев, она брала уроки, я раскачивал ее девять месяцев. И если бы она не была готова по истечении этого срока, я бы не взял ее».
Сергей Сыркин: «Как работалось с Рианной, если не секрет? Насколько она оказалась хорошей актрисой?»
Люк Бессон: «Рианна — это человек, способный выйти на сцену при 20-тысячной аудитории, взять микрофон и петь. Она не боится камеры, не боится толпы, то есть у нее априори есть навыки. И, возможно, именно потому, что это моя работа уже 35 лет, я думаю, у меня есть нюх, я чувствую, есть ли у человека способности играть. И с самого начала, все два года я знаю: она умеет играть. И работа оказалась очень легкой, никакого антуража, только я и она. Говорить о герое, репетировать сцены, находить решения — это была нормальная работа режиссера и актрисы».
Сергей Сыркин: «Фильм производства Франции. Это принципиально отказ от сотрудничества с Голливудом?»
Люк Бессон: «Ну, это же фильм от нас. Я не понимаю вопрос: почему я должен сотрудничать с американцами? Американцы делают американские фильмы, и я совершенно точно не делаю американский фильм, это почти противоположное. „Валериан“ из другой материи, это что-то совсем другое. И мне кажется, это очень важно, что французы, европейцы делают французские фильмы, русские делают русские фильмы, а китайцы — китайские. Потому что это и отражает то, кто мы есть. И смысл истории уж точно не американский. Большинство больших фантастических фильмов как раз о превосходстве США, они пропагандистские. Мой фильм о любви и о людях, которые живут друг с другом и при этом все равны».
Сергей Сыркин: «Вам лично важно быть независимым от того, что навязывает Голливуд?»
Люк Бессон: «Да, конечно. Оставаться независимым, и не только в кино, везде. Я ведь за равенство, я за то, чтобы люди делились, а не навязывали. Я не признаю никакое превосходство, нигде».
Сергей Сыркин: «Следующий продюсерский проект — „Курск“. Почему Вы взялись за него?»
Люк Бессон: «Сама история шокирует. Это история про людей, и теперь, когда прошло время, считаю, что хорошо бы оглянуться и посмотреть, как все произошло. Мы же учимся из прошлого всегда. Я не из тех людей, которые прячут прошлое. Я считаю, если в нас хватает храбрости посмотреть на наше прошлое и увидеть, что мы сделали так, а что не так, тогда мы можем научиться. Ведь история очень печальная, и, если мы не хотим, чтобы она повторилась, лучше о ней рассказать, а не игнорировать. Но это совершенно не осуждающий проект по отношению к русским. Такие истории случаются и во Франции, и везде».
Сергей Сыркин: «Фильм основан на книге? Были ли консультанты, ведь его могут принять тут болезненно».
Люк Бессон: «Нет, фильм не основан на книге. Автор сам ездил в Россию и разговаривал с людьми, со вдовами моряков. И он беседовал с генералами, которые там жили в тот момент. Я считаю, он исследовал все очень тщательно. Он приезжал сюда, разговаривал с реальными людьми из этой истории, чтобы исключить ошибки, фальсификацию. Этот фильм создается, чтобы показать роль человека в этом всем. Но ни в коем случае не судит никого. Он более человеческий, нежели политический».
Сергей Сыркин: «Фанни Ардан сняла фильм о Сталине, Депардье тут поселился. Что французов так интересует в России?»
Люк Бессон: «Просто есть народ, с которым ты чувствуешь родство. Это сложно объяснить. Я не знаю, почему конкретно нам хорошо с русскими. Это их дух, сила, они очень прямолинейны. Это, возможно, то, чем мы восхищаемся. Я сейчас не говорю о политике, я говорю о людях. В культурном плане между нами много мостов. В литературе, живописи, танцах, опера в Париже, Большой. Так что очень много общего у двух огромных стран, нас всегда влекло друг к другу. Я даже женился на русской. Еще в русских есть что-то настоящее. Когда ты встречаешь их, это всегда что-то мощное, сильное, и я просто поражен их способностью пить, потому что я совсем не пью».
Сергей Сыркин: «Вы опубликовали большой пост о Марин Ле Пен — „Время быть гражданином“. Что это для вас значит?»
Люк Бессон: «Это было важно, потому что кто-то врал. Я ведь режиссер, и я могу точно сказать вам, когда актер хорош, а когда он плох. Она плохая актриса. То, что она предлагала, было подделкой. И я просто видел это. И я считаю, что было бы преступлением с моей стороны ничего не говорить по этому поводу. Вот вы смотрите на кого-то и видите, что он крадет бумажник. Вы что, ничего не скажете? Нет, вы скажете. Вот что я и сделал, потому что я видел грабеж. И что интересно, я сделал эту вещь как раз за пару дней перед последними дебатами между Макроном и ей, и она сама себя сдала, потому что она всему миру показала, что она фальшивка.
Я понимаю, какое искушение дает национализм, но ты же не можешь игнорировать остальных, это невозможно. И мы всегда сильнее, когда мы вместе, чем когда мы одни. Так что это дело компромисса — просто пытаться улучшить отношения. А идти в одном направлении, противопоставляя всех друг другу, это совсем неправильное движение. Мы должны понимать других, мы должны понимать проблемы. Иммиграция — огромная проблема, так почему она существует? Вот где ключ. Не то, как остановить этих людей, а то, почему они бросают свою страну. И когда ты знаешь причину, давайте работать над тем, почему они покидают ее, ведь им лучше будет дома. Это не их выбор в большинстве случаев».
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