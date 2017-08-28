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  • 28.08, 10:39

    Впавшая в кому в Турции россиянка скончалась в московской больнице

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    Впавшая в кому в Турции россиянка скончалась в московской больнице

    Впавшая в кому в Турции россиянка скончалась в московской больнице

    Жительница Сургута Кристина Максимюк, впавшая в кому на отдыхе в Турции, скончалась в Москве в городской клинической больнице имени Юдина.

    О смерти 34-летней женщины сообщила в социальной сети «ВКонтакте» ее сестра Надежда Гуменюк. По ее словам, Кристины не стало 27 августа в районе полуночи.



    Напомним, Максимюк перенесла в Турции инфаркт. После этого женщина впала в кому и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Случай признали страховым. Врачи дали разрешение на ее транспортировку, однако турецкие авиакомпании какое-то время отказывались перевозить россиянку в таком состоянии.

    смотретьТурецкие авиакомпании отказались везти в Россию впавшую в кому туристку
    Турецкие авиакомпании отказались везти в Россию впавшую в кому туристку
    17 августа самолет с Кристиной приземлился в Москву. Женщину доставили в городскую клиническую больницу имени Юдина. Пребывание в московской клинике планировали оплатить власти Югры.

    По словам Гуменюк, российские медики никаких прогнозов относительно состояния Кристины не давали, поскольку их турецкие коллеги упустили время для лечения. Выяснилось, что в клинике в Аланье пострадавшей никакое лечение не предоставлялось, также отсутствовал уход. При этом врачи и медработники лишь создавали видимость ухода и лечения, сообщает «Интерфакс».

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