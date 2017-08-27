ЦСКА проиграл «Ахмату» в свой день рождения

Московский ЦСКА в домашнем матче уступил грозненскому футбольному клубу «Ахмат» с минимальным счетом 0:1.

Единственный гол в матче восьмого тура РФПЛ забил Заур Садаев. Это произошло под занавес первого тайма, на 45-й минуте, — после того, как защитник ЦСКА Виктор Васин совершил грубую ошибку.



Стоит отметить, что команда из столицы Чечни обыграла армейцев впервые за четыре года, причем произошло это в день рождения ЦСКА: клуб был основан 27 августа 1911 года.



В турнирной таблице после восьми туров ЦСКА занимает пятую строчку, а «Ахмат» — шестую. Теперь армейцев ожидает игра с пермским «Амкаром», а «Ахмат» сыграет с московским «Локомотивом».