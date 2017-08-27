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  • 27.08, 22:32

    ЦСКА проиграл «Ахмату» в свой день рождения

    1 комментарий
    • Фото РИА Новости, Евгений Биятов
    ЦСКА проиграл «Ахмату» в свой день рождения

    ЦСКА проиграл «Ахмату» в свой день рождения

    ЦСКА проиграл «Ахмату» в свой день рождения
  • Фото РИА Новости, Евгений Биятов

    • Московский ЦСКА в домашнем матче уступил грозненскому футбольному клубу «Ахмат» с минимальным счетом 0:1.

    Единственный гол в матче восьмого тура РФПЛ забил Заур Садаев. Это произошло под занавес первого тайма, на 45-й минуте, — после того, как защитник ЦСКА Виктор Васин совершил грубую ошибку.

    Стоит отметить, что команда из столицы Чечни обыграла армейцев впервые за четыре года, причем произошло это в день рождения ЦСКА: клуб был основан 27 августа 1911 года.

    В турнирной таблице после восьми туров ЦСКА занимает пятую строчку, а «Ахмат» — шестую. Теперь армейцев ожидает игра с пермским «Амкаром», а «Ахмат» сыграет с московским «Локомотивом».

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