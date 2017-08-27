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  • 27.08, 17:59

    Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии

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    Хэмилтон выиграл <nobr>Гран-при</nobr> Бельгии

    Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии

    Хэмилтон выиграл <nobr>Гран-при</nobr> Бельгии
  • Фото Associated Press © 2017, Geert Vanden Wijngaert

    • Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии, одержав 58-ю победу в карьере в «Формуле-1».

    Эта победа позволила британцу на 7 очков сократить отставание от лидирующего в чемпионате Себастьяна Феттеля. Немец, выступающий за Ferrari, финишировал вторым. Теперь их с Хэмилтоном разделяют лишь 7 очков — 220 против 213.


    Третьим финишировал австралиец Даниэль Риккьярдо из Red Bull.

    Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят, стартовавший с 19-й позиции, отквитал 7 мест и финишировал 12-м.

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