Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии

Эта победа позволила британцу на 7 очков сократить отставание от лидирующего в чемпионате Себастьяна Феттеля. Немец, выступающий за Ferrari, финишировал вторым. Теперь их с Хэмилтоном разделяют лишь 7 очков — 220 против 213.Третьим финишировал австралиец Даниэль Риккьярдо из Red Bull.Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят, стартовавший с 19-й позиции, отквитал 7 мест и финишировал 12-м.