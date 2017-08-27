Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл
Гран-при Бельгии, одержав 58-ю победу в карьере в «Формуле-1».
Эта победа позволила британцу на 7 очков сократить отставание от лидирующего в чемпионате Себастьяна Феттеля. Немец, выступающий за Ferrari, финишировал вторым. Теперь их с Хэмилтоном разделяют лишь 7 очков — 220 против 213.
Третьим финишировал австралиец Даниэль Риккьярдо из Red Bull.
Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят, стартовавший с 19-й позиции, отквитал 7 мест и финишировал 12-м.
That winning feeling! 🏆— Formula 1 (@F1) August 27, 2017
#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/mUjJdo9rTL
Третьим финишировал австралиец Даниэль Риккьярдо из Red Bull.
Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят, стартовавший с 19-й позиции, отквитал 7 мест и финишировал 12-м.
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