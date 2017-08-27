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  • 27.08, 16:29

    Застрявший под Ярославлем теплоход с туристами сдвинули с помощью буксира

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    Застрявший под Ярославлем теплоход с туристами сдвинули с помощью буксира

    Застрявший под Ярославлем теплоход с туристами сдвинули с помощью буксира

    Застрявший под Ярославлем теплоход с туристами сдвинули с помощью буксира

    Теплоход «Илья Муромец», севший на мель в Ярославской области, продолжил свой путь после буксировки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

    Согласно сообщению пресс-службы регионального ГУ МЧС, теплоход сняли с мели около 15:15 по московскому времени, передает ТАСС.

    Денис Матюшенко, главный инженер Рыбинского района гидросооружений (РГС) Канала имени Москвы: «Сейчас капитан самостоятельно ориентируется, и судно дальше пойдет по своему маршруту. Буксир снят».

    Ранее сообщалось, что в Ярославской области сел на мель теплоход, на борту которого находятся 130 пассажиров. При этом в МЧС сообщили, что произошедшее можно считать вынужденной остановкой, вызванной техническими проблемами.

    Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту швартовки теплохода в необорудованном месте.

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