Застрявший под Ярославлем теплоход с туристами сдвинули с помощью буксира

Теплоход «Илья Муромец», севший на мель в Ярославской области, продолжил свой путь после буксировки. Об этом сообщили в
пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.
Согласно сообщению пресс-службы регионального ГУ МЧС, теплоход сняли с мели около 15:15 по московскому времени, передает ТАСС.
Денис Матюшенко, главный инженер Рыбинского района гидросооружений (РГС) Канала имени Москвы: «Сейчас капитан самостоятельно ориентируется, и судно дальше пойдет по своему маршруту. Буксир снят».
Ранее сообщалось, что в Ярославской области сел на мель теплоход, на борту которого находятся 130 пассажиров. При этом в МЧС сообщили, что произошедшее можно считать вынужденной остановкой, вызванной техническими проблемами.
Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту швартовки теплохода в необорудованном месте.
Денис Матюшенко, главный инженер Рыбинского района гидросооружений (РГС) Канала имени Москвы: «Сейчас капитан самостоятельно ориентируется, и судно дальше пойдет по своему маршруту. Буксир снят».
Ранее сообщалось, что в Ярославской области сел на мель теплоход, на борту которого находятся 130 пассажиров. При этом в МЧС сообщили, что произошедшее можно считать вынужденной остановкой, вызванной техническими проблемами.
Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту швартовки теплохода в необорудованном месте.
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