Собчак и Виторган провели отпуск с сыном в гостях у родителей

Максим Виторган и Ксения Собчак свозили сына в его первый отпуск: на Балтийское море.

Лицо первенца звездные родители до сих пор скрывают, но пассажиры рейса Москва — Юрмала успели разглядеть маленького Платона и пришли к выводу, что сын Ксении Собчак в породу Виторганов: высокий лоб, как у отца, а нижняя часть лица — вылитый дед Эммануил.



Старшие Виторганы подготовились к приезду долгожданных гостей. В двухэтажном особняке нашлось каждому по комнате: Максиму с Ксенией и Платоном и старшим внукам — Полине и Даниилу. Они тоже приехали погостить на каникулы.



На зеленой лужайке за домом семья традиционно собирается дважды в день за завтраком и ужином, чтобы плотно подкрепиться. Однако за количеством съеденных и израсходованных калорий строго следит Максим Виторган. Под чутким руководством Собчак он скинул более 25 килограммов, а чтобы не набрать на отдыхе лишнего, после каши с круассанами всех строит по стойке смирно. У самого младшего Виторгана тренировки по плаванию. Сыну Собчак еще и года нет, а он уже вовсю ныряет и кувыркается под водой вместе с папой.



Пока у Платона полуденный сон, Ксения и Максим катались на велосипедах по набережной со старшими. Полина после успешной сдачи сессии специально приехала на дачу, чтобы отметить свои 21 в семейном кругу. А у 16-летнего Даниила как раз совпали каникулы — в Юрмалу он прилетел из Англии, где уже три года учится в престижной школе. И только старшие Виторганы позволяют себе расслабиться: Эммануил Гедеонович прогуливается у дома с голым торсом, а супруга Ирина шокирует провинциальный город экстравагантными купальными нарядами.



Но обсуждать наряды знаменитой четы местным жителям осталось недолго: звездные родители уже покоряют заграничные пляжи. А бабушка и дедушка надеются, что к следующему лету Собчак и Виторган подарят Платону брата или сестру.

