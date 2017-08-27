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  • 27.08, 14:59

    Сирийская армия при поддержке ВКС РФ уничтожила более 800 боевиков ИГ в районе Ганем-Али

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    • Фото Reuters © 2017, Zohra Bensemra
    Сирийская армия при поддержке ВКС РФ уничтожила более 800 боевиков ИГ в районе <nobr>Ганем-Али</nobr>

    Сирийская армия при поддержке ВКС РФ уничтожила более 800 боевиков ИГ в районе Ганем-Али

    Сирийская армия при поддержке ВКС РФ уничтожила более 800 боевиков ИГ в районе <nobr>Ганем-Али</nobr>
  • Фото Reuters © 2017, Zohra Bensemra

    • Сирийская армия, поддержанная российскими Воздушно-космическими силами, завершила разгром самой боеспособной и хорошо вооруженной группировки «Исламское государство» в долине реки Евфрат в районе города Ганем-Али.

    Как сообщили в российском военном ведомстве, ликвидировано более 800 террористов запрещенной в РФ группировки ИГИЛ, уничтожено более 10 танков и минометов.

    Минобороны РФ: «В ходе операции уничтожено более 800 террористов, 13 танков, 39 пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, девять минометов и артиллерийских орудий».

    В настоящее время армия Башара Асада развивает наступление вдоль берега реки Евфрат на Дейр-эз-Зор, чтобы деблокировать этот город и уничтожить последний оплот «Исламского государства», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

    смотретьМинобороны: ВКС РФ с начала августа нанесли 2500 ударов по позициям боевиков ИГ
    Минобороны: ВКС РФ с начала августа нанесли 2500 ударов по позициям боевиков ИГ
    За август российские ВКС нанесли около 2500 ударов по позициям боевиков, нарастив интенсивность вылетов, чтобы лишить террористов возможностей прорыва.

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