Сирийская армия при поддержке ВКС РФ уничтожила более 800 боевиков ИГ в районе Ганем-Али

Сирийская армия, поддержанная российскими
Воздушно-космическими силами, завершила разгром самой боеспособной и хорошо вооруженной группировки «Исламское государство» в долине реки Евфрат в районе города Ганем-Али.
Как сообщили в российском военном ведомстве, ликвидировано более 800 террористов запрещенной в РФ группировки ИГИЛ, уничтожено более 10 танков и минометов.
Минобороны РФ: «В ходе операции уничтожено более 800 террористов, 13 танков, 39 пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, девять минометов и артиллерийских орудий».
В настоящее время армия Башара Асада развивает наступление вдоль берега реки Евфрат на Дейр-эз-Зор, чтобы деблокировать этот город и уничтожить последний оплот «Исламского государства», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.
За август российские ВКС нанесли около 2500 ударов по позициям боевиков, нарастив интенсивность вылетов, чтобы лишить террористов возможностей прорыва.
Минобороны РФ: «В ходе операции уничтожено более 800 террористов, 13 танков, 39 пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, девять минометов и артиллерийских орудий».
В настоящее время армия Башара Асада развивает наступление вдоль берега реки Евфрат на Дейр-эз-Зор, чтобы деблокировать этот город и уничтожить последний оплот «Исламского государства», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.
За август российские ВКС нанесли около 2500 ударов по позициям боевиков, нарастив интенсивность вылетов, чтобы лишить террористов возможностей прорыва.
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