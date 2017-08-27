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  • 27.08, 14:58

    Московский «Спартак» не смог одолеть СКА в Хабаровске

    3 комментария

    Московский «Спартак» не смог одолеть СКА в Хабаровске

    Московский «Спартак» не смог одолеть СКА в Хабаровске

    Действующий чемпион России «Спартак» вынужден довольствоваться лишь одним очком по итогам матча в Хабаровске, где не смог справиться с местным СКА.

    Матч восьмого тура чемпионата России между СКА и «Спартаком» завершился нулевой ничьей. При этом главным героем встречи стал голкипер хабаровчан Александр Довбня, оставивший ворота сухими при 13 ударах в створ.

    «Спартак» списал потерю очков именно на мастерство вратаря соперника.





    «Спартак», набравший девятое очко, занимает девятое место в турнирной таблице, а СКА с 6 баллами — 14-е.

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