Московский «Спартак» не смог одолеть СКА в Хабаровске

Матч восьмого тура чемпионата России между СКА и «Спартаком» завершился нулевой ничьей. При этом главным героем встречи стал голкипер хабаровчан Александр Довбня, оставивший ворота сухими при 13 ударах в створ.«Спартак» списал потерю очков именно на мастерство вратаря соперника.«Спартак», набравший девятое очко, занимает девятое место в турнирной таблице, а СКА с 6 баллами — 14-е.