Московский «Спартак» не смог одолеть СКА в Хабаровске

Действующий чемпион России «Спартак» вынужден довольствоваться лишь одним очком по итогам матча в Хабаровске, где не смог справиться с местным СКА.
Матч восьмого тура чемпионата России между СКА и «Спартаком» завершился нулевой ничьей. При этом главным героем встречи стал голкипер хабаровчан Александр Довбня, оставивший ворота сухими при 13 ударах в створ.
«Спартак» списал потерю очков именно на мастерство вратаря соперника.
«Спартак», набравший девятое очко, занимает девятое место в турнирной таблице, а СКА с 6 баллами — 14-е.
«Спартак» списал потерю очков именно на мастерство вратаря соперника.
Ничья имени голкипера хабаровчан…#СКАСпартак 0:0 pic.twitter.com/vn2S272si1— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 27, 2017
Статистика матча @fcska — @fcsm_official#НашФутбол #РФПЛ. 8-й тур. #СКАСпартак 0:0 pic.twitter.com/Q9O0dskeRC— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) August 27, 2017
«Спартак», набравший девятое очко, занимает девятое место в турнирной таблице, а СКА с 6 баллами — 14-е.
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