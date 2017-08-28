Сергей Донской: штрафы за экологический ущерб для заводов вырастут в 100 раз. Эксклюзив НТВ

На подготовку к переходу на наилучшие доступные технологии у предприятий осталось полтора года. Тех, кто проигнорирует модернизацию, накажут рублем. Об этом в эксклюзивном интервью программе «Поздняков» на НТВ предупредил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.
Мы публикуем полную видеоверсию беседы Сергея Донского с ведущим программы «Поздняков».
Сергей Донской, министр природных ресурсов и экологии РФ: «Издан закон, который стимулирует к внедрению наилучших доступных технологий. Для этого разрабатываются и экономические меры. Это и инвестиционные льготы, и налоговые льготы. Для этого, кстати, с 2015 года действует фонд поддержки промышленности. Если они такую модернизацию не будут проводить, то те экологические платежи, платежи за ущерб, которые они сейчас выплачивают, будут увеличиваться в 100 раз. То есть это будет достаточно существенный рычаг».
Что касается масштаба задачи, то, по словам Донского, «зеленые» технологии сегодня должны внедряться практически по всей России на заводах, которые создают примерно 60% загрязнений в нашей стране.
Говоря о строительстве мусоросжигательных заводов, Донской напомнил, что существует процедура, четко прописанная в законодательстве.
Сергей Донской: «Строительство любого подобного объекта — что завода, что полигона, что перерабатывающего производства — должно пройти как экологическую экспертизу, так и обсуждение с общественностью. Уже на базе этого обсуждения принимаются решения строить или не строить».
В тех случаях, когда процедура нарушена, по словам министра, следует обращаться в суд.
Что касается разрешений на строительство в так называемых зеленых поясах российских городов, то они подразумевают компенсационную высадку леса, заверил глава Минприроды.
Сергей Донской: «Что касается дорог, то здесь основная идея следующая: строительство должно сопровождаться соответствующими объемами компенсации. То есть объем вырубленного леса должен быть восстановлен. Мы здесь не видим особого риска в части того, что будет вырублена вся зеленая зона или будут какие-то большие объемы в связи с этим уничтожаться».
По словам Донского, главное, чтобы те процедуры, которые прописаны в законе и соответствующем приказе, четко выполнялись.
Министр также сообщил, что в рамках приоритетного проекта «Чистая страна» формируется перечень объектов накопленного экологического ущерба по всей России и их утилизация ведется не только в Арктике.
Сергей Донской: «Это более 20 регионов нашей страны. Это и север, и юг, это и Московская область, где мы рекультивируем три полигона твердых бытовых отходов. Это и Дальний Восток. То есть на самом деле по всей стране сейчас мы формируем целый реестр подобных объектов накопленного экологического ущерба».
Кроме того, по словам Донского, создан интернет-ресурс, на котором каждый неравнодушный гражданин может опубликовать информацию о горячей экологической точке, после чего Росприроднадзор и представители местной власти должны будут разработать программу по ликвидации опасного объекта.
Министр также отметил, что, несмотря на ряд проблем, Россия остается на втором месте после Бразилии по запасам пресной воды.
Сергей Донской: «Эта позиция остается, несмотря на все катаклизмы, которые сегодня существуют, — это и снижение уровня на Байкале, и были проблемы одно время и на Волге, в том числе и претензии к качеству воды. Но в любом случае первое, что касается водности объектов, то надо учитывать все-таки и водный цикл, и изменение климата, и ту ситуацию, которая сегодня складывается на этих водных объектах».
По словам Донского, в том числе на предотвращение негативных процессов на водных объектах страны ежегодно тратится 10 миллиардов рублей.
Сергей Донской, министр природных ресурсов и экологии РФ: «Издан закон, который стимулирует к внедрению наилучших доступных технологий. Для этого разрабатываются и экономические меры. Это и инвестиционные льготы, и налоговые льготы. Для этого, кстати, с 2015 года действует фонд поддержки промышленности. Если они такую модернизацию не будут проводить, то те экологические платежи, платежи за ущерб, которые они сейчас выплачивают, будут увеличиваться в 100 раз. То есть это будет достаточно существенный рычаг».
Что касается масштаба задачи, то, по словам Донского, «зеленые» технологии сегодня должны внедряться практически по всей России на заводах, которые создают примерно 60% загрязнений в нашей стране.
Говоря о строительстве мусоросжигательных заводов, Донской напомнил, что существует процедура, четко прописанная в законодательстве.
Сергей Донской: «Строительство любого подобного объекта — что завода, что полигона, что перерабатывающего производства — должно пройти как экологическую экспертизу, так и обсуждение с общественностью. Уже на базе этого обсуждения принимаются решения строить или не строить».
В тех случаях, когда процедура нарушена, по словам министра, следует обращаться в суд.
Что касается разрешений на строительство в так называемых зеленых поясах российских городов, то они подразумевают компенсационную высадку леса, заверил глава Минприроды.
Сергей Донской: «Что касается дорог, то здесь основная идея следующая: строительство должно сопровождаться соответствующими объемами компенсации. То есть объем вырубленного леса должен быть восстановлен. Мы здесь не видим особого риска в части того, что будет вырублена вся зеленая зона или будут какие-то большие объемы в связи с этим уничтожаться».
По словам Донского, главное, чтобы те процедуры, которые прописаны в законе и соответствующем приказе, четко выполнялись.
Министр также сообщил, что в рамках приоритетного проекта «Чистая страна» формируется перечень объектов накопленного экологического ущерба по всей России и их утилизация ведется не только в Арктике.
Сергей Донской: «Это более 20 регионов нашей страны. Это и север, и юг, это и Московская область, где мы рекультивируем три полигона твердых бытовых отходов. Это и Дальний Восток. То есть на самом деле по всей стране сейчас мы формируем целый реестр подобных объектов накопленного экологического ущерба».
Кроме того, по словам Донского, создан интернет-ресурс, на котором каждый неравнодушный гражданин может опубликовать информацию о горячей экологической точке, после чего Росприроднадзор и представители местной власти должны будут разработать программу по ликвидации опасного объекта.
Министр также отметил, что, несмотря на ряд проблем, Россия остается на втором месте после Бразилии по запасам пресной воды.
Сергей Донской: «Эта позиция остается, несмотря на все катаклизмы, которые сегодня существуют, — это и снижение уровня на Байкале, и были проблемы одно время и на Волге, в том числе и претензии к качеству воды. Но в любом случае первое, что касается водности объектов, то надо учитывать все-таки и водный цикл, и изменение климата, и ту ситуацию, которая сегодня складывается на этих водных объектах».
По словам Донского, в том числе на предотвращение негативных процессов на водных объектах страны ежегодно тратится 10 миллиардов рублей.
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