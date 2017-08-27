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  • 27.08, 11:58
    В Красноярском крае вспоминают павших в бою у Диксона. Великая Отечественная война, история, Красноярский край. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Красноярском крае вспоминают павших в бою у Диксона

    В Красноярском крае вспоминают павших в бою у Диксона

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    В Красноярском крае вспоминают павших в бою у Диксона

    В Красноярском крае вспоминают павших в бою у Диксона

    В Красноярском крае вспоминают павших в бою у Диксона

      Сегодня в Красноярском крае вспоминают экипаж легендарного парохода «Александр Сибиряков». 75 лет назад, в разгар Великой Отечественной войны, советские моряки приняли на себя удар немецкого крейсера, который собирался атаковать порт Диксон. Ценой своих жизней они защитили гавань от захватчиков и не дали немцам заблокировать Северный морской путь.

      В вечной мерзлоте и время будто застыло. На высоком берегу — настоящие боевое орудия и снаряд, в аэропорту — самолет времен Великой Отечественной войны. Воображение легко рисует картины прошлого.

      Немцы пришли откуда не ждали. Экипаж ледокольного парохода «Александр Сибиряков» не сразу распознал в огромном крейсере вражеский линкор «Адмирал Шеер», на счету которого было больше 10 потопленных кораблей. Противник сделал залп, сопротивляться было бесполезно. Но, к удивлению врага, «Сибиряков» открыл отчаянный огонь. Перед затоплением экипаж передал сигнал на Диксон.

      В ночь на 27 августа немецкий линкор появился у берегов Диксона. Наперерез ему отправился сторожевой корабль «Дежнёв». Мощью крейсер превосходил его во много раз. Противник решетил «Дежнёва», потом перекинул огонь на пароход «Революционер». Но так и не потопил. Неожиданно для немцев огонь открыла береговая батарея. Командир «Шеера» обстрелял городок и радиоцентр, так и не рискнув высадиться. Но случись эта атака всего на день или два позже — расклад мог оказаться совсем другим.

      В тот день с иллюзиями распрощались обе стороны: Германия ошибалась, рассчитывая с легкостью установить контроль над Северным морским путем, а Советский Союз был слишком уверен в недосягаемости Арктики для врага. После героической обороны в жизни поселка многое изменилось.

      Подробности — в видеоматериале.

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