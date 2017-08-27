Четверо молодых людей погибли в ДТП в Брянской области

Четверо молодых людей, в том числе двое подростков, погибли в ДТП с участием автомобилей Toyota Land Cruiser и Chevrolet Lanos в Брянской области.
Как сообщает региональное управление МВД, ДТП произошло сегодня около 06:00 мск возле поселка Юдиново в Погарском районе Брянской области.
По предварительной версии, 20-летний местный житель, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, столкнулся с автомобилем Chevrolet Lanos. В результате ДТП 18-летний водитель, а также пассажиры Chevrolet Lanos 16, 17 и 18 лет от полученных травм скончались на месте происшествия.
В настоящее время полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии. По результатам медицинского освидетельствования водитель автомобиля Toyota Land Cruiser в момент ДТП был трезв. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По предварительной версии, 20-летний местный житель, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, столкнулся с автомобилем Chevrolet Lanos. В результате ДТП 18-летний водитель, а также пассажиры Chevrolet Lanos 16, 17 и 18 лет от полученных травм скончались на месте происшествия.
В настоящее время полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии. По результатам медицинского освидетельствования водитель автомобиля Toyota Land Cruiser в момент ДТП был трезв. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Комментарии