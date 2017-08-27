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  • 27.08, 10:26

    Ливанская армия и ИГИЛ объявили о прекращении огня на границе с Сирией

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    • Фото Reuters © 2017, Ali Hashisho
    Ливанская армия и ИГИЛ объявили о прекращении огня на границе с Сирией

    Ливанская армия и ИГИЛ объявили о прекращении огня на границе с Сирией

    Ливанская армия и ИГИЛ объявили о прекращении огня на границе с Сирией
  • Фото Reuters © 2017, Ali Hashisho

    • Ливанская армия объявила о прекращении огня в ходе операции по наступлению на позиции боевиков «Исламского государства» (запрещена в РФ) на границе с Сирией.

    В Бейруте данный шаг объяснили необходимостью «проложить путь к финальной стадии переговоров» для освобождения девяти ливанских военных, попавших в плен ИГ в 2014 году.

    Прекращение огня вступило в силу в 7:00 по московскому времени на ливанской стороне границы, где войска, с 19 августа проводящие операцию под кодовым названием «Рассвет», блокировали террористов в пограничном секторе площадью 20 кв. км.

    По данным телеканала Al Mayadin, окруженные в горном районе Халимат-Кара террористы прекратили огонь и согласились на условия капитуляции, предъявленные отрядами ливанской шиитской партии «Хезболлах», которые сражаются на стороне сирийской правительственной армии.

    Согласно условиям соглашения, стороны произведут обмен пленными, после чего остатки разгромленных банд будут выведены из приграничной местности Западный Калямун в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор.

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