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  • 27.08, 11:58
    Юному Серёже из Барнаула срочно нужна помощь в борьбе с коварной опухолью. SOS, благотворительность, дети и подростки, здоровье, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЮному Серёже из Барнаула срочно нужна помощь в борьбе с коварной опухолью

    Юному Серёже из Барнаула срочно нужна помощь в борьбе с коварной опухолью

    1 комментарий
    Юному Серёже из Барнаула срочно нужна помощь в борьбе с коварной опухолью

    Юному Серёже из Барнаула срочно нужна помощь в борьбе с коварной опухолью

    Юному Серёже из Барнаула срочно нужна помощь в борьбе с коварной опухолью

      Одиннадцатилетнему Серёже из Барнаула срочно нужна помощь. Уже несколько лет он борется с онкологическим заболеванием, но химиотерапия не дает результата. Московские врачи считают, что мальчику необходим другой препарат, курс лечения которым стоит более миллиона рублей.

      Почти три года Серёжа Гусельников борется с лимфомой Ходжкина — онкологическим заболеванием, поражающим лимфатические узлы и часто другие органы.

      Началось все с того, что в больнице мальчику диагностировали воспаление легких, которое быстро вылечили. Но столь же быстро стало понятно, что это лишь симптом, а не причина: лимфома часто дает осложнения на органы дыхания.

      В Барнауле провели шесть курсов химиотерапии, но болезнь не отступала. Тогда Серёжу привезли в Москву, обследовали еще раз и постановили: мальчику нужен новый препарат под названием Адцетрис, появившийся в России год назад. У него не только мощное, но и точечное действие: убивая устойчивые к другим препаратам раковые клетки, он не трогает здоровые. Проблема одна: каждый курс такой химиотерапии стоит около 600 тысяч рублей, а мальчику их нужно еще как минимум два.

      Николай Ершов, врач-гематолог ФНКЦ им. Д.Рогачёва: «Препарат накапливается только в опухолевых клетках, поэтому он лучше переносится и эффективнее в лечении. Цена, наверное, оправданная, потому что на разработку препарата ушло много сил, лет и аналогов у него на сегодняшний день нет».

      Семье Гусельниковых такие суммы не по карману. Помимо Сережи, в ней еще двое маленьких детей. Родители работают на заводе и едва сводят концы с концами. Если деньги удастся собрать, между курсами химиотерапии мальчик слетает домой отметить день рождения. 12 сентября ему исполнится 12 лет.

      Чтобы помочь Серёже, отправьте любую сумму цифрами в тексте СМС на номер 6162. Например: 500.

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