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  • 27.08, 02:53
    В Канаде самолет загорелся во время авиашоу. Канада, авиасалоны и авиашоу, авиационные катастрофы и происшествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Канаде самолет загорелся во время авиашоу

    В Канаде самолет загорелся во время авиашоу

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    В Канаде самолет загорелся во время авиашоу

    В Канаде самолет загорелся во время авиашоу

    В Канаде самолет загорелся во время авиашоу

      На авиашоу на базе ВВС Канады в Гринвуде загорелся один из самолетов. Обошлось без пострадавших.

      Как передает телеканал CTV, во время выступления канадской пилотажной группы The Snowbirds на авиашоу в Гринвуде один из самолетов CT-114 Tutor загорелся.

      Носовая часть одного из самолетов вспыхнула при посадке. На взлетно-посадочной полосе к горящему самолету сразу же были направлены пожарные машины. С огнем справились оперативно. В самолете в момент возгорания находились двое пилотов, они не пострадали.

      В пилотажной группе выразили надежду, что самолет удастся восстановить до следующего выступления.

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