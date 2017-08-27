В Канаде самолет загорелся во время авиашоу

На авиашоу на базе ВВС Канады в Гринвуде загорелся один из самолетов. Обошлось без пострадавших.
Как передает телеканал CTV, во время выступления канадской пилотажной группы The Snowbirds на авиашоу в Гринвуде один из самолетов CT-114 Tutor загорелся.
Носовая часть одного из самолетов вспыхнула при посадке. На взлетно-посадочной полосе к горящему самолету сразу же были направлены пожарные машины. С огнем справились оперативно. В самолете в момент возгорания находились двое пилотов, они не пострадали.
В пилотажной группе выразили надежду, что самолет удастся восстановить до следующего выступления.
Носовая часть одного из самолетов вспыхнула при посадке. На взлетно-посадочной полосе к горящему самолету сразу же были направлены пожарные машины. С огнем справились оперативно. В самолете в момент возгорания находились двое пилотов, они не пострадали.
В пилотажной группе выразили надежду, что самолет удастся восстановить до следующего выступления.
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