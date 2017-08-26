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  • 26.08, 22:20

    «Локомотив» взял верх над «Уралом»

    1 комментарий
    • Фото РИА Новости, Александр Вильф
    «Локомотив» взял верх над «Уралом»

    «Локомотив» взял верх над «Уралом»

    «Локомотив» взял верх над «Уралом»
  • Фото РИА Новости, Александр Вильф

    • Московский «Локомотив» переиграл екатеринбургский «Урал» в матче 8-го тура чемпионата России.

    Встреча, проходившая в столице, закончилась со счетом 2:1 в пользу железнодорожников.

    Вперед хозяева вышли на 22-й минуте, когда точным ударом отметился Джефферсон Фарфан. Однако через 10 минут Маринато Гилерме отправил мяч в свои ворота. Победу же «Локомотиву» принес Алексей Миранчук, который отличился на 56-й минуте.

    Сегодняшняя победа позволила «Локомотиву» догнать лидирующий «Зенит», однако у петербуржцев есть матч в запасе. «Урал» с 9 баллами остался на девятой строчке.







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