«Локомотив» взял верх над «Уралом»

Московский «Локомотив» переиграл екатеринбургский «Урал» в матче
8-го тура чемпионата России.
Встреча, проходившая в столице, закончилась со счетом 2:1 в пользу железнодорожников.
Вперед хозяева вышли на 22-й минуте, когда точным ударом отметился Джефферсон Фарфан. Однако через 10 минут Маринато Гилерме отправил мяч в свои ворота. Победу же «Локомотиву» принес Алексей Миранчук, который отличился на 56-й минуте.
Сегодняшняя победа позволила «Локомотиву» догнать лидирующий «Зенит», однако у петербуржцев есть матч в запасе. «Урал» с 9 баллами остался на девятой строчке.
Вперед хозяева вышли на 22-й минуте, когда точным ударом отметился Джефферсон Фарфан. Однако через 10 минут Маринато Гилерме отправил мяч в свои ворота. Победу же «Локомотиву» принес Алексей Миранчук, который отличился на 56-й минуте.
Сегодняшняя победа позволила «Локомотиву» догнать лидирующий «Зенит», однако у петербуржцев есть матч в запасе. «Урал» с 9 баллами остался на девятой строчке.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fclokomotiv#НашФутбол #РФПЛ. 8-й тур. #ЛокоУрал 1:0 22’ Джефферсон Фарфан pic.twitter.com/VAFqnegExW— РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 26 августа 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @FCURAL#НашФутбол #РФПЛ. 8-й тур. #ЛокоУрал 1:1 32’ Маринато Гилерме (автогол @fclokomotiv) pic.twitter.com/LKsBUuwWD4— РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 26 августа 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fclokomotiv#НашФутбол #РФПЛ. 8-й тур. #ЛокоУрал 2:1 56’ Алексей Миранчук pic.twitter.com/jgUjU5uSZm— РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 26 августа 2017 г.
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