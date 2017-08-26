«Локомотив» взял верх над «Уралом»

Встреча, проходившая в столице, закончилась со счетом 2:1 в пользу железнодорожников.Вперед хозяева вышли на 22-й минуте, когда точным ударом отметился Джефферсон Фарфан. Однако через 10 минут Маринато Гилерме отправил мяч в свои ворота. Победу же «Локомотиву» принес Алексей Миранчук, который отличился на 56-й минуте.Сегодняшняя победа позволила «Локомотиву» догнать лидирующий «Зенит», однако у петербуржцев есть матч в запасе. «Урал» с 9 баллами остался на девятой строчке.