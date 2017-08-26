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  • 26.08, 22:20

    Десятилетний мальчик насмерть отравился газом для зажигалок в Подмосковье

    3 комментария

    Десятилетний мальчик насмерть отравился газом для зажигалок в Подмосковье

    Десятилетний мальчик насмерть отравился газом для зажигалок в Подмосковье

    Один ребенок погиб и один пострадал от отравления газом из зажигалок в подмосковных Люберцах.

    Двое 10-летних мальчиков были найдены в субботу вечером на детской площадке в подмосковных Люберцах. Оба не подавали признаков жизни. Один из них был мертв, второго успели доставить в больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

    По предварительным данным, дети отравились газом для зажигалок, сообщает «Интерфакс».

    На месте происшествия работают сотрудники СК РФ. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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