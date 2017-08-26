Десятилетний мальчик насмерть отравился газом для зажигалок в Подмосковье

Один ребенок погиб и один пострадал от отравления газом из зажигалок в подмосковных Люберцах.
Двое 10-летних мальчиков были найдены в субботу вечером на детской площадке в подмосковных Люберцах. Оба не подавали признаков жизни. Один из них был мертв, второго успели доставить в больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное.
По предварительным данным, дети отравились газом для зажигалок, сообщает «Интерфакс».
На месте происшествия работают сотрудники СК РФ. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
По предварительным данным, дети отравились газом для зажигалок, сообщает «Интерфакс».
На месте происшествия работают сотрудники СК РФ. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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