Боевики ИГИЛ пообещали обезглавить порнозвезду

Американская порнозвезда ливанского происхождения Мия Халифа стала получать угрозы от боевиков.
Радикалы пригрозили актрисе смертью. В частности, сторонники ИГИЛ грозят, что вскоре отрежут ей голову, после чего порнозвезда «окажется в адском пламени».
Впрочем, сама Мия Халифа уже заявила, что не собирается идти на поводу у экстремистов и показывать слабость, передает The Daily Mail.
Гнев радикалов вызвало то, что актриса снялась в нескольких эротических фильмах в хиджабе. При этом сама актриса ранее объясняла, что спорные сцены были сатирой, а любой голливудский фильм показывает мусульман в гораздо более негативном свете, чем создатели порно.
Мия Халифа, одна из самых популярных порнозвезд США, родилась в семье ливанских католиков. Еще в детстве она переехала в Соединенные Штаты. Родители Мии прекратили общаться с ней из-за профессии.
Отметим, что боевики запрещенного в РФ «Исламского государства» ранее угрожали первой за многие годы «Мисс Ирак» Шайме Кассим Абдельрахман. Радикалы потребовали, чтобы девушка приняла участие в так называемом секс-джихаде.
Впрочем, сама Мия Халифа уже заявила, что не собирается идти на поводу у экстремистов и показывать слабость, передает The Daily Mail.
Гнев радикалов вызвало то, что актриса снялась в нескольких эротических фильмах в хиджабе. При этом сама актриса ранее объясняла, что спорные сцены были сатирой, а любой голливудский фильм показывает мусульман в гораздо более негативном свете, чем создатели порно.
Мия Халифа, одна из самых популярных порнозвезд США, родилась в семье ливанских католиков. Еще в детстве она переехала в Соединенные Штаты. Родители Мии прекратили общаться с ней из-за профессии.
Отметим, что боевики запрещенного в РФ «Исламского государства» ранее угрожали первой за многие годы «Мисс Ирак» Шайме Кассим Абдельрахман. Радикалы потребовали, чтобы девушка приняла участие в так называемом секс-джихаде.
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