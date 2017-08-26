Куба
ТВ-Эфир
Куба
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 26.08, 20:49

    Боевики ИГИЛ пообещали обезглавить порнозвезду

    комментировать
    Боевики ИГИЛ пообещали обезглавить порнозвезду

    Боевики ИГИЛ пообещали обезглавить порнозвезду

    Боевики ИГИЛ пообещали обезглавить порнозвезду

    Американская порнозвезда ливанского происхождения Мия Халифа стала получать угрозы от боевиков.

    Радикалы пригрозили актрисе смертью. В частности, сторонники ИГИЛ грозят, что вскоре отрежут ей голову, после чего порнозвезда «окажется в адском пламени».

    Впрочем, сама Мия Халифа уже заявила, что не собирается идти на поводу у экстремистов и показывать слабость, передает The Daily Mail.

    Гнев радикалов вызвало то, что актриса снялась в нескольких эротических фильмах в хиджабе. При этом сама актриса ранее объясняла, что спорные сцены были сатирой, а любой голливудский фильм показывает мусульман в гораздо более негативном свете, чем создатели порно.

    Мия Халифа, одна из самых популярных порнозвезд США, родилась в семье ливанских католиков. Еще в детстве она переехала в Соединенные Штаты. Родители Мии прекратили общаться с ней из-за профессии.

    Отметим, что боевики запрещенного в РФ «Исламского государства» ранее угрожали первой за многие годы «Мисс Ирак» Шайме Кассим Абдельрахман. Радикалы потребовали, чтобы девушка приняла участие в так называемом секс-джихаде.

    Новости по теме

    Борьба с «Исламским государством»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru