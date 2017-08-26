Немецкие футбольные фанаты запасаются майками с нацистской символикой к ЧМ-2018

Интернет-пользователи нашли в Сети фотографии футболок с нацистской символикой, выпущенные специально к чемпионату мира по футболу 2018 года.

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Предполагается, что футболки сделаны по инициативе футбольных фанатов из Германии. На майках изображен российский флаг и нанесена надпись «На этот раз мы приедем к вам летом» на немецком языке. Под надписью изображен один из символов Третьего рейха, что, вероятно, указывает на отсылку к событиям Великой Отечественной войны. И напоминает об одной из теорий немецких историков, согласно которой, армия вермахта потерпела поражение в России из-за морозов, к которым оказалась неготова.



На второй футболке изображен силуэт человека с битой на плече и скрытым под капюшоном лицом. Поверх располагается все та же надпись, выполненная характерным готическим шрифтом. А на заднем плане — немецкая военная награда Железный крест.



По данным интернет-магазинов, футболки выпущены ограниченным тиражом.



