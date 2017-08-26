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  • 26.08, 20:50
    Король Испании принял участие в шествии против терроризма. Испания, демонстрации, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКороль Испании принял участие в шествии против терроризма

    Король Испании принял участие в шествии против терроризма

    1 комментарий
    Король Испании принял участие в шествии против терроризма

    Король Испании принял участие в шествии против терроризма

    Король Испании принял участие в шествии против терроризма
    • Фото Associated Press © 2017, Juan Medina

      • В акции против терроризма, которая проходит в центре Барселоны, участвуют король Филипп VI и члены правительства Испании.

      В Барселоне в субботу началась массовая демонстрация граждан против терроризма. Шествие проходит под лозунгом «Я не боюсь», и в ней принимают участие несколько тысяч человек, включая членов правительства страны, премьер-министра Мариано Рахоя и короля Испании Филиппа VI.

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      Монарх впервые присоединился к подобной акции. Против участия короля в демонстрации ранее выступили каталонские сепаратисты, но глава Каталонии Карлес Пучдемон призвал объединиться для борьбы с терроризмом все политические силы, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

      Порядок на шествии обеспечивают сотни правоохранителей.

      Ранее в Барселоне прошло подобное шествие против насилия и терроризма, ее устроили местные мусульмане.

      17 августа в Каталонии произошло два теракта. Автофургон врезался в толпу на пешеходной улице в Барселоне. Спустя пару часов произошла еще одна атака — в городе Камбрильсе. Жертвами двух терактов стали 15 человек. Более 50 пострадавших остаются в больницах, из них 10 — в критическом состоянии. Исполнители терактов убиты.

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