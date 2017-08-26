Король Испании принял участие в шествии против терроризма

В акции против терроризма, которая проходит в центре Барселоны, участвуют король Филипп VI и члены правительства Испании.
В Барселоне в субботу началась массовая демонстрация граждан против терроризма. Шествие проходит под лозунгом «Я не боюсь», и в ней принимают участие несколько тысяч человек, включая членов правительства страны, премьер-министра Мариано Рахоя и короля Испании Филиппа VI.
Монарх впервые присоединился к подобной акции. Против участия короля в демонстрации ранее выступили каталонские сепаратисты, но глава Каталонии Карлес Пучдемон призвал объединиться для борьбы с терроризмом все политические силы, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Порядок на шествии обеспечивают сотни правоохранителей.
Ранее в Барселоне прошло подобное шествие против насилия и терроризма, ее устроили местные мусульмане.
17 августа в Каталонии произошло два теракта. Автофургон врезался в толпу на пешеходной улице в Барселоне. Спустя пару часов произошла еще одна атака — в городе Камбрильсе. Жертвами двух терактов стали 15 человек. Более 50 пострадавших остаются в больницах, из них 10 — в критическом состоянии. Исполнители терактов убиты.
Монарх впервые присоединился к подобной акции. Против участия короля в демонстрации ранее выступили каталонские сепаратисты, но глава Каталонии Карлес Пучдемон призвал объединиться для борьбы с терроризмом все политические силы, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Порядок на шествии обеспечивают сотни правоохранителей.
Ранее в Барселоне прошло подобное шествие против насилия и терроризма, ее устроили местные мусульмане.
17 августа в Каталонии произошло два теракта. Автофургон врезался в толпу на пешеходной улице в Барселоне. Спустя пару часов произошла еще одна атака — в городе Камбрильсе. Жертвами двух терактов стали 15 человек. Более 50 пострадавших остаются в больницах, из них 10 — в критическом состоянии. Исполнители терактов убиты.
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