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  • 26.08, 17:48

    Додон не дал заменить День Победы в Молдавии Днем Европы

    1 комментарий
    • Фото РИА Новости, Владимир Астапкович
    Додон не дал заменить День Победы в Молдавии Днем Европы

    Додон не дал заменить День Победы в Молдавии Днем Европы

    Додон не дал заменить День Победы в Молдавии Днем Европы
  • Фото РИА Новости, Владимир Астапкович

    • Президент Молдавии Игорь Додон заблокировал утвержденный парламентом проект о том, чтобы отмечать 9 Мая не только День Победы, но и День Европы.

    Президент Молдавии Игорь Додон заблокировал предложенные парламентом поправки в Трудовой кодекс, согласно которым в статью «Официальные праздники» добавлен еще один пункт «9 мая — День Европы». Он последует сразу за пунктом «9 мая — День Победы и памяти героев, павших за независимость Родины».

    Обсуждение поправок вызвало большие споры в стране, но тем не менее депутаты утвердили их в первых двух чтениях. Додон же после этого сообщил, что не намерен утверждать проект, подчеркнув, что «в Молдавии 9 Мая праздновали и будут праздновать День Победы».

    Сегодня на международной конференции «Героизм советских воинов, проявленный при освобождении Молдавии от фашистской оккупации, глазами потомков» Додон заявил, что «в Молдавии большинство граждан считает себя победителями в Великой Отечественной войне».

    Игорь Додон, президент Молдавии: «Каждый год 9 мая на улицы Кишинева выходят десятки тысяч человек. Каждый год в Молдавии делают все возможное, чтобы памятники Великой Отечественной войны были в хорошем состоянии. У нас не уничтожают памятники, а ремонтируют и воздвигают новые. К сожалению, мы видим, что происходит в некоторых странах, когда уничтожают памятники, когда пытаются стереть великий подвиг советского солдата. У таких стран и у таких народов нет будущего».

    Додон также напомнил, что в Молдавии уже были попытки «поменять 9 Мая на День Европы». Хочу сказать, что соответствующий законопроект, который принял парламент, я заблокировал, он не прошел, передает РИА Новости.

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