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  • 26.08, 17:48
    Курсанты военно-морских училищ и академий России приняли присягу. армия и флот РФ, Крым, образование, Севастополь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКурсанты военно-морских училищ и академий России приняли присягу

    Курсанты военно-морских училищ и академий России приняли присягу

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    Курсанты <nobr>военно-морских</nobr> училищ и академий России приняли присягу

    Курсанты военно-морских училищ и академий России приняли присягу

    Курсанты <nobr>военно-морских</nobr> училищ и академий России приняли присягу

      Сегодня в Севастополе звучали военные марши и напутственные речи для воспитанников военно-морских училищ и академий.

      В Севастополе приняли присягу курсанты Черноморского военно-морского училища имени адмирала Нахимова. По плацу пронесли государственный флаг и боевое знамя.

      Будущих офицеров приехали поздравить их родные, командование Черноморского флота и власти полуострова. По словам начальника училища, с каждым годом все больше молодых людей выбирают военное будущее.

      Александр Гринкевич, контр-адмирал, глава Черноморского высшего военно-морского училища им. П. С. Нахимова: «Наборы в училища растут, растет конкурс. В этом году поступили ребята из 47 регионов РФ. Но все-таки основная масса — это крымчане и, в частности, севастопольцы».

      И сегодня же в Петербурге приняли присягу курсанты научной роты Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова. Торжественная церемония состоялась на одной из набережных Васильевского острова.

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