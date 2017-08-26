Курсанты военно-морских училищ и академий России приняли присягу

Сегодня в Севастополе звучали военные марши и напутственные речи для воспитанников военно-морских училищ и академий.

В Севастополе приняли присягу курсанты Черноморского военно-морского училища имени адмирала Нахимова. По плацу пронесли государственный флаг и боевое знамя.



Будущих офицеров приехали поздравить их родные, командование Черноморского флота и власти полуострова. По словам начальника училища, с каждым годом все больше молодых людей выбирают военное будущее.



Александр Гринкевич, контр-адмирал, глава Черноморского высшего военно-морского училища им. П. С. Нахимова: «Наборы в училища растут, растет конкурс. В этом году поступили ребята из 47 регионов РФ. Но все-таки основная масса — это крымчане и, в частности, севастопольцы».



И сегодня же в Петербурге приняли присягу курсанты научной роты Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова. Торжественная церемония состоялась на одной из набережных Васильевского острова.