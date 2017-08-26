Под Тверью проходят Олимпийские игры для дипломатов

В Тверской области на спортивные состязания собрались представители всех дипломатических миссий в России.

В комплексе отдыха «Завидово» в Тверской области прошли 19-е Летние дипломатические игры — спортивные соревнования для зарубежных дипломатов в России. В этом году в играх участвуют 26 команд. Соревнования проводятся по 8 видам спорта, судят их опытные спортсмены и олимпийские чемпионы. Судьи отмечают боевой настрой и азарт участников игр.



Как рассказал начальник Главного управления по обслуживанию дипкорпуса Алексей Изотов, соревнования организуются для того, чтобы дать иностранным дипломатам, оторванным от своих друзей и родственников, возможность отдохнуть и пообщаться с коллегами. Россия — единственная страна, которая проводит такое мероприятие.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дины Ивановой.

