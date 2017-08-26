Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 26.08, 16:17

    В Госдуме предложили оборудовать московские школы теплицами

    4 комментария
    В Госдуме предложили оборудовать московские школы теплицами

    В Госдуме предложили оборудовать московские школы теплицами

    В Госдуме предложили оборудовать московские школы теплицами

    Депутат Госдумы Василий Власов предложил провести эксперимент с оранжереями в московских школах.

    По мнению народного избранника, теплицы следует обустроить при школах, чтобы сделать уроки биологии нагляднее, а также пробудить у учеников интерес к сельскому хозяйству.

    Василий Власов, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи: «Очень важно обучать учеников на наглядных примерах. Поэтому уроки биологии гораздо эффективнее проводить в оранжереях. Стоимость теплиц колеблется, думаю, в пределах 50–60 тыс. рублей. Для московских школ это подъемная сумма».

    Для начала, считает депутат, можно было бы провести эксперимент «хотя бы в десяти московских школах». Если результат окажется хорошим, что его можно будет распространить на все столичные школы, передает RT. Инициатива направлена руководителю департамента образования Москвы Исааку Калине.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru