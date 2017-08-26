В Госдуме предложили оборудовать московские школы теплицами

Депутат Госдумы Василий Власов предложил провести эксперимент с оранжереями в московских школах.
По мнению народного избранника, теплицы следует обустроить при школах, чтобы сделать уроки биологии нагляднее, а также пробудить у учеников интерес к сельскому хозяйству.
Василий Власов, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи: «Очень важно обучать учеников на наглядных примерах. Поэтому уроки биологии гораздо эффективнее проводить в оранжереях. Стоимость теплиц колеблется, думаю, в пределах 50–60 тыс. рублей. Для московских школ это подъемная сумма».
Для начала, считает депутат, можно было бы провести эксперимент «хотя бы в десяти московских школах». Если результат окажется хорошим, что его можно будет распространить на все столичные школы, передает RT. Инициатива направлена руководителю департамента образования Москвы Исааку Калине.
Василий Власов, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи: «Очень важно обучать учеников на наглядных примерах. Поэтому уроки биологии гораздо эффективнее проводить в оранжереях. Стоимость теплиц колеблется, думаю, в пределах 50–60 тыс. рублей. Для московских школ это подъемная сумма».
Для начала, считает депутат, можно было бы провести эксперимент «хотя бы в десяти московских школах». Если результат окажется хорошим, что его можно будет распространить на все столичные школы, передает RT. Инициатива направлена руководителю департамента образования Москвы Исааку Калине.
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