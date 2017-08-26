Жителя Читы ограбили и дважды обокрали за одну ночь

Невезучий житель Читы за одну ночь стал жертвой сразу трех преступлений.
Неприятности начались с того, что 39-летний мужчина пьяным заснул маршрутке. Там у него украли телефон, с помощью которого с карты мужчины похитили более 20 тысяч рублей.
Проснувшись, мужчина вышел на остановке у вокзала, где к нему подошли двое неизвестных мужчин и одна девушка. Они избили нетрезвого мужчину и украли у него сумку, в которой находились 18 тысяч рублей и документы.
А позднее лежавшего на земле мужчину заметила другая девушка, проходившая мимо. Она решила воспользовалась беспомощным состоянием читинца и сняла с его шеи золотую цепочку.
Полицейские уже задержали подозреваемых в грабеже. Выяснилось, что все трое, в том числе и девушка, ранее неоднократно были судимы, а один из них находился в розыске, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.
Проснувшись, мужчина вышел на остановке у вокзала, где к нему подошли двое неизвестных мужчин и одна девушка. Они избили нетрезвого мужчину и украли у него сумку, в которой находились 18 тысяч рублей и документы.
А позднее лежавшего на земле мужчину заметила другая девушка, проходившая мимо. Она решила воспользовалась беспомощным состоянием читинца и сняла с его шеи золотую цепочку.
Полицейские уже задержали подозреваемых в грабеже. Выяснилось, что все трое, в том числе и девушка, ранее неоднократно были судимы, а один из них находился в розыске, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.
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