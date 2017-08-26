НашПотребНадзор
ТВ-Эфир
НашПотребНадзор
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 26.08, 13:12

    Жителя Читы ограбили и дважды обокрали за одну ночь

    комментировать

    Жителя Читы ограбили и дважды обокрали за одну ночь

    Жителя Читы ограбили и дважды обокрали за одну ночь

    Невезучий житель Читы за одну ночь стал жертвой сразу трех преступлений.

    Неприятности начались с того, что 39-летний мужчина пьяным заснул маршрутке. Там у него украли телефон, с помощью которого с карты мужчины похитили более 20 тысяч рублей.

    Проснувшись, мужчина вышел на остановке у вокзала, где к нему подошли двое неизвестных мужчин и одна девушка. Они избили нетрезвого мужчину и украли у него сумку, в которой находились 18 тысяч рублей и документы.

    А позднее лежавшего на земле мужчину заметила другая девушка, проходившая мимо. Она решила воспользовалась беспомощным состоянием читинца и сняла с его шеи золотую цепочку.

    Полицейские уже задержали подозреваемых в грабеже. Выяснилось, что все трое, в том числе и девушка, ранее неоднократно были судимы, а один из них находился в розыске, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru