Порошенко объявил, что на «украинских крыльях» летает весь мир

Пётр Порошенко поздравил украинских авиаторов с профессиональным праздником.
В поздравительном послании в честь Дня авиации президент заявил, что «на украинских крыльях летает весь мир», а «Украина носит гордое звание авиационной державы».
Пётр Порошенко, президент Украины: «Искренне поздравляю украинских авиаторов с профессиональным праздником. Благодаря вам на украинских крыльях летает весь мир, а Украина носит гордое звание авиационной державы».
Также украинский лидер пожелал авиаторам благополучия, счастья и безоблачного неба над головой.
Отметим, что в 2016 году правительство Украины приняло решение ликвидировать госконцерн «Антонов», производящий самые большие в мире самолеты Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия». А в конце июля стало известно, что госконцерн будет ликвидирован к ближайшие два месяца.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Искренне поздравляю украинских авиаторов с профессиональным праздником. Благодаря вам на украинских крыльях летает весь мир, а Украина носит гордое звание авиационной державы».
Также украинский лидер пожелал авиаторам благополучия, счастья и безоблачного неба над головой.
Щиро вітаю українських авіаторів з професійним святом.Опубликовано Петро Порошенко 25 августа 2017 г.
Завдяки вам на українських крилах літає увесь світ, а Україна но…
Отметим, что в 2016 году правительство Украины приняло решение ликвидировать госконцерн «Антонов», производящий самые большие в мире самолеты Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия». А в конце июля стало известно, что госконцерн будет ликвидирован к ближайшие два месяца.
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