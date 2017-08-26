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  • 26.08, 13:12

    Порошенко объявил, что на «украинских крыльях» летает весь мир

    2 комментария

    Порошенко объявил, что на «украинских крыльях» летает весь мир

    Порошенко объявил, что на «украинских крыльях» летает весь мир

    Пётр Порошенко поздравил украинских авиаторов с профессиональным праздником.

    В поздравительном послании в честь Дня авиации президент заявил, что «на украинских крыльях летает весь мир», а «Украина носит гордое звание авиационной державы».

    Пётр Порошенко, президент Украины: «Искренне поздравляю украинских авиаторов с профессиональным праздником. Благодаря вам на украинских крыльях летает весь мир, а Украина носит гордое звание авиационной державы».

    Также украинский лидер пожелал авиаторам благополучия, счастья и безоблачного неба над головой.

    Щиро вітаю українських авіаторів з професійним святом.

    Завдяки вам на українських крилах літає увесь світ, а Україна но…

    Опубликовано Петро Порошенко 25 августа 2017 г.

    Отметим, что в 2016 году правительство Украины приняло решение ликвидировать госконцерн «Антонов», производящий самые большие в мире самолеты Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия». А в конце июля стало известно, что госконцерн будет ликвидирован к ближайшие два месяца.

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