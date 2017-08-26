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  • 26.08, 11:39
    В Алеппо открыли экскурсионный маршрут на электричке. железные дороги, Сирия, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Алеппо открыли экскурсионный маршрут на электричке

    В Алеппо открыли экскурсионный маршрут на электричке

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    В Алеппо открыли экскурсионный маршрут на электричке

    В Алеппо открыли экскурсионный маршрут на электричке

    В Алеппо открыли экскурсионный маршрут на электричке

      В сирийском Алеппо открыли экскурсионный маршрут . В городе постепенно восстанавливают железнодорожное сообщение.

      Для местных жителей это стало настоящим праздником. Пока поезд ходит только в соседний Джебрин, но желающих прокатиться на нем так много, что билетов хватает не всем. Те же, кому посчастливилось оказаться в вагоне, отмечают это песнями и танцами. Корреспондент НТВ Алексей Ивлиев прокатился.

      В Алеппо не так много развлечений, как это было до войны. Поэтому электричка, которая ходит уже не два раза в сутки, как было еще год назад, а четыре, стала своего рода аттракционом. И многие люди хотят вспомнить, каково это — прокатиться на поезде.

      Сотни ярких шариков в руках нарядно одетых студентов. Проезд стоит 40 сирийских лир, это всего лишь пять российских рублей. Но сегодня не надо покупать билет, в вагонах не будет контролеров: сирийская железная дорога по выходным бесплатно возит жителей Алеппо по единственно возможному маршруту до Джебрина.

      Рамы Абдул, студентка: «Мы счастливы! У нас есть поезд! И он — символ возвращения мира в Сирию!»

      Удар в колокол, который висит на станции с начала прошлого столетия, — команда к быстрой посадке: поезд тронется через пять минут. Марьям Абди — учитель английского, на бесплатную экскурсию пришла вместе с десятилетней Бушрой. Объясняет нам, что сама ездила в поезде шесть лет назад, а ее дочь никогда. Подробнее — в репортаже НТВ.

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