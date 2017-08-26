Обстрелы ВСУ во время «хлебного перемирия» в ДНР повредили сельхозтехнику

С начала «хлебного перемирия» в Донбассе от обстрелов киевских силовиков погиб 31 человек. Об этом сообщили в руководстве ДНР. Режим прекращения огня объявили 24 июня на время уборки урожая.

Украинская армия вновь проигнорировала минские соглашения. Серьезно пострадала сельскохозяйственная техника, а поля усеяны осколками от снарядов. Из Донбасса передает корреспондент НТВ Евгений Голованов.



Каждое хлебное перемирие сторож автопарка в селе Луково Людмила Колоскова ждет с замиранием сердца. Именно в период уборочной страды украинские силовики обстреливают стоянку сельхозтехники и зернохранилище с удвоенной силой. Вся площадка — в воронках от разрывов, били кучно. Только в этом сельхозпредприятии прицельным огнем уничтожены и повреждены 10 машин.



Еще минувшей весной перед началом посевной в этом хозяйстве закупили сельхозтехнику в России на несколько миллионов рублей. Надеялись, что окупится после сбора урожая. Но теперь вместо этого здесь подсчитывают убытки. Например, многофункциональный культиватор после обстрела и попадания снаряда от САУ со стороны ВСУ полностью пришел в негодность.



Владимир Кручинов, механизатор: «Повреждено дышло, шины, диски, стойки и сама полностью рама. Восстановить можно, но это все руки».



Рабочих рук для ремонта уборочной техники не хватает. Большую часть машин отогнали в Россию — кроме тех, что не подлежат восстановлению.



Радислав Нейман, замглавы администрации Тельмановского района по сельскому хозяйству: «Благо, что принял удар на себя, не пострадали люди. В этот момент все были на работе. И хорошо, что снаряд прилетел прямо в кран».



Скелет из металлоконструкций — все, что осталось от зерноотчистительного комплекса после прямого попадания. Восстановить не смогли. Собранное зерно пришлось возить в соседние хозяйства, подальше от линии соприкосновения. Подробнее — в репортаже НТВ.