Спасатели возобновили поисковую операцию на месте падения автобуса в море на Кубани

Этим утром спасатели возобновили операцию по поиску одного из пассажиров вахтового автобуса, упавшего 25 августа в море с недостроенного пирса в районе поселка Волна Темрюкского района Краснодарского края.
К спасательной операции привлекли все морские суда вблизи Темрюкского района. До сих пор неизвестна судьба одного пассажира.
Накануне водолазы совершили более 60 погружений. По официальной информации, погибли 17 человек, больше 30 удалось спасти. Следствие рассматривает несколько версий случившегося, в том числе — техническую неисправность. Не исключено, что у автобуса отказали тормоза.
По факту аварии СК РФ возбудил уголовное дело по статьям «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Подозреваемыми стали водитель автобуса, а также индивидуальный предприниматель, который владел транспортным средством, их уже допросили следователи.
Сегодня в Краснодарском крае объявлен траур.
Накануне водолазы совершили более 60 погружений. По официальной информации, погибли 17 человек, больше 30 удалось спасти. Следствие рассматривает несколько версий случившегося, в том числе — техническую неисправность. Не исключено, что у автобуса отказали тормоза.
По факту аварии СК РФ возбудил уголовное дело по статьям «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Подозреваемыми стали водитель автобуса, а также индивидуальный предприниматель, который владел транспортным средством, их уже допросили следователи.
Сегодня в Краснодарском крае объявлен траур.
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