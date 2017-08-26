Порывы ветра до 215 км/ч фиксируются в центре урагана «Харви»

Центр урагана «Харви» находится в узком заливе между барьерными островами и материковым побережьем Техаса. Порывы ветра там достигают 215 км/ч.
Урагану «Харви» присвоена четвертая степень по пятибалльной шкале. Стихия пока не дошла до побережья и бушует в заливе между островами и материком, там фиксируется максимальная скорость ветра — до 215 км/час, сообщил Национальный центр США по предупреждению ураганов. Объявлена обязательная эвакуация жителей.
«Харви» уже стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет. Для сравнения, разрушительному шторму «Катрина», когда он приблизился к побережью, также был присвоен 4-й уровень опасности. Скорость ветра тогда достигала 280 км/ч.
Американские телеканалы транслируют кадры урагана из Техаса. Местные жители публикуют в соцсетях фото и видео происходящего.
«Харви» уже стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет. Для сравнения, разрушительному шторму «Катрина», когда он приблизился к побережью, также был присвоен 4-й уровень опасности. Скорость ветра тогда достигала 280 км/ч.
Американские телеканалы транслируют кадры урагана из Техаса. Местные жители публикуют в соцсетях фото и видео происходящего.
WATCH: Transformer blowout as cat 4 #HurricaneHarvey rolls through #CorpusChristi at I-37 / Navigation Blvd intersection pic.twitter.com/0Sfsa07Hwy— Oscar Margain (@OscarBorderTeam) 25 августа 2017 г.
Category 4 #HurricaneHarvey is bearing down on the Texas coast. Here is the lastest #Harvey2017 forecast: https://t.co/djqMjwSqI0 pic.twitter.com/8gGSzqg1Mx— ABC13 Houston (@abc13houston) 26 августа 2017 г.
Traffic lights down in Corpus Christi as #HurricaneHarvey approaches landfall — live w/ @JimCantore @weatherchannel @AMHQ @KathrynProciv pic.twitter.com/JzshoLedyW— Steve Petyerak (@StevePetyerak) 26 августа 2017 г.
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