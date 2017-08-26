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  • 26.08, 08:28
    Порывы ветра до 215 км/ч фиксируются в центре урагана «Харви». США, стихийные бедствия, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПорывы ветра до 215 км/ч фиксируются в центре урагана «Харви»

    Порывы ветра до 215 км/ч фиксируются в центре урагана «Харви»

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    • Фото Reuters © 2017, Adrees Latif
    Порывы ветра до 215 км/ч фиксируются в центре урагана «Харви»

    Порывы ветра до 215 км/ч фиксируются в центре урагана «Харви»

    Порывы ветра до 215 км/ч фиксируются в центре урагана «Харви»
    • Фото Reuters © 2017, Adrees Latif

      • Центр урагана «Харви» находится в узком заливе между барьерными островами и материковым побережьем Техаса. Порывы ветра там достигают 215 км/ч.

      Урагану «Харви» присвоена четвертая степень по пятибалльной шкале. Стихия пока не дошла до побережья и бушует в заливе между островами и материком, там фиксируется максимальная скорость ветра — до 215 км/час, сообщил Национальный центр США по предупреждению ураганов. Объявлена обязательная эвакуация жителей.

      «Харви» уже стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет. Для сравнения, разрушительному шторму «Катрина», когда он приблизился к побережью, также был присвоен 4-й уровень опасности. Скорость ветра тогда достигала 280 км/ч.

      смотретьУраган «Харви» усилился до четвертой категории мощности
      Ураган «Харви» усилился до четвертой категории мощности
      Американские телеканалы транслируют кадры урагана из Техаса. Местные жители публикуют в соцсетях фото и видео происходящего.










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