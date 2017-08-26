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  • 26.08, 01:39

    В Пенсильвании автомобилистка сбила 7 человек, включая пятерых детей

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    В Пенсильвании автомобилистка сбила 7 человек, включая пятерых детей

    В Пенсильвании автомобилистка сбила 7 человек, включая пятерых детей

    В Пенсильвании автомобилистка сбила 7 человек, включая пятерых детей

    В небольшом городке на северо-востоке Пенсильвании автомобиль протаранил семью из 7 человек. Пострадавшие находятся в крайне тяжелом состоянии.

    По сведениям Associated Press, ДТП произошло в населенном пункте Маунтин-Топ.

    Двигавшаяся на большой скорости машина сбила семерых прохожих, после чего остановилась на лужайке у частного дома. По информации СМИ, машина неслась по встречной полосе. Пострадали 7 человек: двое взрослых и пятеро детей, младшие из которых были в коляске. Все они являются членами одной семьи.

    Пострадавших доставили в больницу, они находятся в критическом состоянии.

    Автомобилем управлял женщина, она уже задержана и дает показания. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. Представители комиссариата полиции уже заявили прессе, что речь идет о дорожно-транспортном происшествии, которое не имеет отношения к терроризму.

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