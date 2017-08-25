В Кремле поселился отпугивающий вредителей филин

Филин появился в штате орнитологической службы Московского Кремля.
Как рассказал комендант Кремля генерал-лейтенант ФСО Сергей Хлебников, для борьбы с воронами используются шумовые комплексы и другие технические средства. Однако практика показывает, что для этих целей лучше всего подходят естественные противники ворон.
По словам Хлебникова, в Кремле уже живут и работают соколы и ястребы. А недавно к ним присоединился филин.
При этом комендант Кремля напомнил о давних традициях соколиной охоты, передает РИА Новости.
Сергей Хлебников, комендант Кремля: «Стоит отметить, что еще в древности при княжеском дворе существовала практика соколиной охоты. И сегодня использование птиц в борьбе с воронами — это дань тем традициям, которые возникли еще во времена древнерусского государства».
По словам Хлебникова, в Кремле уже живут и работают соколы и ястребы. А недавно к ним присоединился филин.
При этом комендант Кремля напомнил о давних традициях соколиной охоты, передает РИА Новости.
Сергей Хлебников, комендант Кремля: «Стоит отметить, что еще в древности при княжеском дворе существовала практика соколиной охоты. И сегодня использование птиц в борьбе с воронами — это дань тем традициям, которые возникли еще во времена древнерусского государства».
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