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  • 25.08, 21:53

    В Кремле поселился отпугивающий вредителей филин

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    В Кремле поселился отпугивающий вредителей филин

    В Кремле поселился отпугивающий вредителей филин

    Филин появился в штате орнитологической службы Московского Кремля.

    Как рассказал комендант Кремля генерал-лейтенант ФСО Сергей Хлебников, для борьбы с воронами используются шумовые комплексы и другие технические средства. Однако практика показывает, что для этих целей лучше всего подходят естественные противники ворон.

    По словам Хлебникова, в Кремле уже живут и работают соколы и ястребы. А недавно к ним присоединился филин.

    При этом комендант Кремля напомнил о давних традициях соколиной охоты, передает РИА Новости.

    Сергей Хлебников, комендант Кремля: «Стоит отметить, что еще в древности при княжеском дворе существовала практика соколиной охоты. И сегодня использование птиц в борьбе с воронами — это дань тем традициям, которые возникли еще во времена древнерусского государства».

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