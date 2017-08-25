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  • 25.08, 21:53
    Мутко оценил готовность Самары к ЧМ-2018. Мутко, Самара, стадионы, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМутко оценил готовность Самары к ЧМ-2018

    Мутко оценил готовность Самары к ЧМ-2018

    1 комментарий
    Мутко оценил готовность Самары к <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Мутко оценил готовность Самары к ЧМ-2018

    Мутко оценил готовность Самары к <nobr>ЧМ-2018</nobr>

      Подготовку Самары к Чемпионату мира по футболу 2018 года сегодня оценивал вице-премьер правительства Виталий Мутко.

      Он осмотрел новое здание аэропорта Курумоч, построенное специально к турниру. Особое внимание Мутко уделил стадиону «Самара-Арена», который должны сдать в эксплуатацию в декабре. Он рассчитан на 45 тысяч зрителей.

      По словам Мутко, общестроительные работы на стадионе должны завершиться в соответствии с графиком — до конца 2017 года, а сдан госзаказчику он будет в феврале следующего года.

      Согласно расписанию, в рамках чемпионата мира Самара принимает шесть матчей.

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