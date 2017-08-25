Мутко оценил готовность Самары к ЧМ-2018

Подготовку Самары к Чемпионату мира по футболу 2018 года сегодня оценивал вице-премьер правительства Виталий Мутко.

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Он осмотрел новое здание аэропорта Курумоч, построенное специально к турниру. Особое внимание Мутко уделил стадиону «Самара-Арена», который должны сдать в эксплуатацию в декабре. Он рассчитан на 45 тысяч зрителей.



По словам Мутко, общестроительные работы на стадионе должны завершиться в соответствии с графиком — до конца 2017 года, а сдан госзаказчику он будет в феврале следующего года.



Согласно расписанию, в рамках чемпионата мира Самара принимает шесть матчей.

