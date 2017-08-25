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  • 25.08, 21:53
    Генштаб: террористы в Сирии объединились в 25-тысячную группировку. войны и вооруженные конфликты, Исламское государство, Сирия, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГенштаб: террористы в Сирии объединились в 25-тысячную группировку

    Генштаб: террористы в Сирии объединились в 25-тысячную группировку

    1 комментарий
    Генштаб: террористы в Сирии объединились в <nobr>25-тысячную</nobr> группировку

    Генштаб: террористы в Сирии объединились в 25-тысячную группировку

    Генштаб: террористы в Сирии объединились в <nobr>25-тысячную</nobr> группировку

      В Сирии возникло новое объединение террористических группировок под названием «Хейат Тахрир аш-Шам». Ключевую роль в ней играет запрещенная в России «Джебхат ан-Нусра», а ее численность превышает 25 тысяч человек.

      Об этом сегодня сообщает российский Генштаб. По его данным, объединились больше семидесяти бандгрупп, в том числе из состава оппозиции, которая ранее относила себя к умеренной. Эта сила сейчас противостоит и правительственным войскам, и отрядам оппозиционеров в центральных провинциях Сирии. На форуме «Армия-2017» прозвучали и оценки численности боевиков ИГИЛ.

      Игорь Коробов, Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России: «Лидеры „Исламского государства“ рассматривают сирийскую территорию как плацдарм для экспансии в страны Ближнего и Среднего Востока и другие регионы мира в рамках реализации концепции создания „великого халифата“. Численность данной группировки в Сирии, по нашей оценке, составляет более 9 тысяч боевиков, которые в настоящее время сосредоточены в основном в центральной части страны и приграничных с Ираком восточных районах республики, главным образом вдоль реки Евфрат».

      Сейчас главные бои сирийские правительственные войска при поддержке ВКС ведут на направлении Дэйр-зз-Зора и в районе города Акербат, где окружена крупная группировка террористов.

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