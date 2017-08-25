Генштаб: террористы в Сирии объединились в 25-тысячную группировку

В Сирии возникло новое объединение террористических группировок под названием «Хейат Тахрир аш-Шам» . Ключевую роль в ней играет запрещенная в России «Джебхат ан-Нусра» , а ее численность превышает 25 тысяч человек.

Об этом сегодня сообщает российский Генштаб. По его данным, объединились больше семидесяти бандгрупп, в том числе из состава оппозиции, которая ранее относила себя к умеренной. Эта сила сейчас противостоит и правительственным войскам, и отрядам оппозиционеров в центральных провинциях Сирии. На форуме «Армия-2017» прозвучали и оценки численности боевиков ИГИЛ.



Игорь Коробов, Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России: «Лидеры „Исламского государства“ рассматривают сирийскую территорию как плацдарм для экспансии в страны Ближнего и Среднего Востока и другие регионы мира в рамках реализации концепции создания „великого халифата“. Численность данной группировки в Сирии, по нашей оценке, составляет более 9 тысяч боевиков, которые в настоящее время сосредоточены в основном в центральной части страны и приграничных с Ираком восточных районах республики, главным образом вдоль реки Евфрат».



Сейчас главные бои сирийские правительственные войска при поддержке ВКС ведут на направлении Дэйр-зз-Зора и в районе города Акербат, где окружена крупная группировка террористов.



