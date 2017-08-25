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  • 25.08, 19:50
    В Чувашии задержали рэкетиров, «защищавших» бизнесменов от других вымогателей. малый бизнес, рэкет, Чувашия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Чувашии задержали рэкетиров, «защищавших» бизнесменов от других вымогателей

    В Чувашии задержали рэкетиров, «защищавших» бизнесменов от других вымогателей

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    В Чувашии задержали рэкетиров, «защищавших» бизнесменов от других вымогателей

    В Чувашии задержали рэкетиров, «защищавших» бизнесменов от других вымогателей

    В Чувашии задержали рэкетиров, «защищавших» бизнесменов от других вымогателей

      В Чувашии силовики задержали подозреваемых в вымогательстве, которые на протяжении долгого времени требовали деньги с предпринимателей. И жестоко наказывали тех, кто находил в себе силы противостоять.

      Чувашские бизнесмены настолько были запуганы, что боялись обратиться к полицейским. Кадры спецоперации — у корреспондента НТВ Василисы Казаковой.

      Понятно, что дверь сотрудникам МВД подозреваемые в серии преступлений не открыли. В квартиру силовики проникли через балкон. Как полагают стражи порядка, преступники вымогали деньги у предпринимателей. Взамен давали обещания что называется «крышевать» бизнес. Иными словами — защищать от конкурентов и таких же молодчиков. Несговорчивым угрожали, например, поджогом дома. Причем свой нрав задержанные не стеснялись демонстрировать и оперативникам.

      — Фамилия имя и отчество?
      — Я что, попугай? Я попугай тебе? Запишите и посмотрите там.
      — Ранее судимы? Да. За что задержаны?
      — Я откуда знаю, за что задержан.

      Вскоре стало понятно, почему вероятные преступники легко нашли общий язык и придумали такую идею для заработка. Все пятеро ранее судимы, а устроиться на работу рецидивисты якобы не смогли.

      Что интересно, свои, если можно так сказать, услуги вымогатели называли едва ли не юридической помощью для бизнесменов. Мол, у них все договоренности с коммерсантами были достигнуты подобру-поздорову. Разве что контракты не оформляли. Разумеется, кардинально противоположная точка зрения у тех, кто был вынужден ежемесячно платить дань.

      Кроме того, по словам полицейских, им известны имена далеко не всех пострадавших. Скорее всего, некоторые предприниматели смирились с участью и регулярно отдавали этим людям свои накопления. Вероятно, после того, как они узнают о задержании своих обидчиков, которые себя гордо именовали защитниками, сами явятся в отделение и напишут заявления. Подробнее — в видеоматериале НТВ.

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