Норвежского экскурсовода оштрафовали за запугивание белого медведя

В Норвегии гид получил штраф в 1,5 тысячи долларов за то, что напугал белого медведя.
Инцидент произошел на острове Шпицбергене, когда гид проводил экскурсию на снегоходах. Как рассказал губернатора штата, гид заметил полярного медведя и решил, что группа должна рассмотреть его поближе. Однако когда группа приблизилась, медведь испугался и бросился бежать, а туристы начали его преследовать. Экскурсовод остановил погоню, только когда стало ясно, что медведь перепуган.
Между тем, как пишет Газета.ru, на Шпицбергене законодательно запрещено искать и любым способом беспокоить медведей.
Отмечается, что гид полностью признал свою вину и выплатил всю сумму штрафа.
Между тем, как пишет Газета.ru, на Шпицбергене законодательно запрещено искать и любым способом беспокоить медведей.
Отмечается, что гид полностью признал свою вину и выплатил всю сумму штрафа.
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