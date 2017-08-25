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  • 25.08, 19:50

    Норвежского экскурсовода оштрафовали за запугивание белого медведя

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    Норвежского экскурсовода оштрафовали за запугивание белого медведя

    Норвежского экскурсовода оштрафовали за запугивание белого медведя

    В Норвегии гид получил штраф в 1,5 тысячи долларов за то, что напугал белого медведя.

    Инцидент произошел на острове Шпицбергене, когда гид проводил экскурсию на снегоходах. Как рассказал губернатора штата, гид заметил полярного медведя и решил, что группа должна рассмотреть его поближе. Однако когда группа приблизилась, медведь испугался и бросился бежать, а туристы начали его преследовать. Экскурсовод остановил погоню, только когда стало ясно, что медведь перепуган.

    Между тем, как пишет Газета.ru, на Шпицбергене законодательно запрещено искать и любым способом беспокоить медведей.

    Отмечается, что гид полностью признал свою вину и выплатил всю сумму штрафа.

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